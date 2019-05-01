Ср, 1.05.2019
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Ночное ЧП: смельчак попытался забраться на пилон Вантового моста

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Вантовый мост в Риге.

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Минувшей ночью по вантам Вантового моста в Риге взобрался мужчина, из-за чего полиция на время перекрыла движение по мосту.

Как сообщили агентству LETA в Госполиции, сообщение о том, что по вантам моста взбирается мужчины, было получено около 2.30, тогда же было закрыто движение транспорта по Вантовому мосту. Оно было возобновлено сразу после 4.00.

Мужчина был снят с вантов моста, он не пострадал, но все равно был передан медикам.

Несколько таких случаев, когда люди пытались взобраться по вантам Вантового моста, в том числе с летальным исходом, было и раньше. Рижское самоуправление приняло меры для их предотвращения.

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