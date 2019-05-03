Праздник животика, или baby shower: как устроить супер-вечеринку для будущей мамы
Уже несколько лет в Латвии набирает популярность пришедшая из США забавная традиция - baby shower, или праздник животика (дословно - "младенческий душ"). Если коротко, то это своеобразная вечеринка для будущей мамочки перед знаменательным событием - рождением ребенка. Розовые или голубые шарики, подарочки от подруг, торт... Все это, как выяснилось, значит для беременной женщины гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.
Зачем нужна эта вечеринка, и кто ее организует?
"Еще с древних времен известны подобные "женские собрания" перед родами для того, чтобы представительницы старшего поколения могли поделиться опытом относительно родов, кормления ребенка, а также советами, как строить отношения с мужем, когда в семье появится малыш", - рассказывает организатор многих подобных вечеринок Герда Пулкстене.
Конечно, в наши дни формат подобных мероприятий совсем другой, однако главная идея сохраняется: подбодрить и поддержать будущую мамочку. "Если это первые роды, то страх перед ними у женщины действительно велик - так же, как и страх перед неизвестностью, поэтому это действительно тот момент, когда необходимо порадовать и поддержать свою сестру, подругу или хорошую коллегу.
И почему бы не организовать красивую вечеринку, которая ее развеселит, зарядит позитивными эмоциями и придаст уверенности, чтобы сделать шаг вперед навстречу родам?
Если мамочка ждет второго ребенка, то подобная вечеринка для нее тоже очень важна, поскольку она уже знает, что такое роды и что в их процессе может произойти все что угодно - так что доза радости и позитива ей не помешает", - считает знаток вечеринок.
Принято, что праздник для будущей мамы организуют ее близкие подруги или родственницы. Да, это мероприятие думано только для представительниц женского пола, конечно, если есть дети - они с радостью тоже будут внесены в список гостей.
Однако самое главное перед тем, как приступать к организации подобного праздника, - убедиться в том, что беременная чувствует себя хорошо и хочет такого внимания.
«Мы все очень разные, и наши ожидания и желания могут отличаться. Поэтому, перед тем как браться за организацию, убедитесь, будет ли эта встреча приятна для самой будущей мамочки. Как это сделать? Просто спросите!" - делится опытом Герда.
Где и когда?
По традиции, baby shower практически всегда проводится незадолго до родов. Однако Герда советует постараться правильно рассчитать время:
"В моей практике были случаи, когда заказанный для вечеринки торт приходилось везти прямиком в роддом. Стоит иметь в виду: если ребеночек первый, то роды могут немного задержаться, но если женщина уже рожала, этот момент может наступить даже раньше. Если же будущая мамочка ждет близнецов и кесарево не запланировано на конкретную дату, все вообще не предсказуемо.
Обычно принятое время - последний триместр, поэтому советую планировать вечеринку с учетом намеченного дня родов и определенным резервом", - говорит Герда Пулкстене.
Что касается выбора места, то есть мамочки, которые лучше всего чувствуют себя дома, а есть и те, кто обожает сюрпризы - встретиться в каком-то новом, необычном ресторане, в номере гостиницы, совершить поездку на караблике, организовать пикник в парке или на даче у одной из подружек.
Когда этот выбор сделан, настает время дальнейших действий.
Приготовления
1. Декорации
Чаще всего место проведения мероприятия украшается в цвета, соответствующие полу будущего ребеночка - розовый или голубой, однако нередко как альтернативные используются белый и желтый цвета.
Воздушные шарики, тематические гирлянды с изображениями младенцев или плюшевых мишек... "Беременным также нравятся цветы, поэтому каждый гость может принести их, и после вечеринки будущая мамочка сможет еще долго любоваться букетами и вспоминать о прекрасно проведенном времени", - советует Герда.
2. Закуски и напитки
Закуски обычно заказывают, или же каждая из подружек приходит со своей "корзинкой". Конечно, мероприятие это безалкогольное, поэтому стоит подумать о рецептах безалкогольных коктейлей. "Тут можно смело включить воображение и фантазию!
Например, поиграть с названием известного коктейля "Мимоза", превратив его в коктейль "Маммоза", смешав безалкогольное шампанское с апельсиновым соком", - говорит Герда.
3. Торт
Торт обычно является одним из сюрпризов виновнице торжества, его подают в конце вечеринки как красивое завершение праздника. Лучше всего, если какая-то из подружек возьмет это на себя и сама приготовит тортик. Стоит продумать красивые и символичные украшения для него - в виде аиста, младенца, мишек, цветочков и тому подобного.
4. Развлечения
Будущей мамочке обязательно надо устроить проверку со смыслом - например, викторину с вопросами и вариантами ответов о родах и ежедневных хлопотах после рождения малыша.
Также можно предложить ей дать клятву, в которой будут озвучены обещания, связанные с появлением на свет нового члена семьи.
Можно приготовить карточки, обозначающие разные виды помощи, включая весьма забавные (сбегать за памперсами, присмотреть за малышом, отвезти в ночной клуб, быть человеком, на которого можно положиться, когда все достанет, и т. д.), и дать подружкам разыграть, кто с чем обещает помочь. Уместными будут и реальные задания - спеть колыбельную, сварить кашку, надеть памперс кукле и другое.
"Всегда необычайно интересно тянуть жребий о чертах характера и талантах маленького обитателя животика будущей мамы.
Это можно сделать с помощью красивых карточек с животными, каждое из которых ассоциируется с конкретной особенностью - жизнерадостный как дельфин, усердный как пчелка, хитрый как лиса",
- советует Герда.
5. Приданое (подарочки)
Принято, что каждая гостья на вечеринку приходит с маленьким подарочком, который символизирует что-то конкретное, что она хочет пожелать будущей мамочке.
"Советую обсудить, кто что несет, чтобы не было двух одинаковых презентов, но не нужно ничего пикантного, что тоже очень важно для сохранения отношений после рождения малыша",
- рекомендует Герда.
6. Фотографии
Безусловно, вечеринку нужно запечатлеть, потому что именно эти снимки будут первыми в фотоальбоме малыша. Можете подумать о профессиональной фотосессии или же сами справиться с этим. Особенно красиво, если соблюден какой-нибудь дресс-код - например, гости в белом, а мамочка в цветочном платье или же, если ожидается мальчик, - все с бабочками на шее.
"Вечеринка может быть красиво оформлена, с дорогими закусками и подарками, но
я хотела бы подчеркнуть самое важное - будущая мамочка должна почувствовать заботу и тепло, а потому в этот праздник надо делать все, что нравится именно ей.
Главное в этом мероприятии - общение, когда более опытные мамочки могут рассказать что-то важное и поддержать. Это идеальное время для вопросов, которые до этого "обладательница животика" стеснялась задавать и обсуждать, а также для того, чтобы спросить ее: а как ты себя на самом деле чувствуешь? Любовь, теплота, искренность и отзывчивость - самое ценное в такой вечеринке, и ничто не может это заменить", - уверена Герда Пулкстене.
Желаем вам хорошего праздника!
Статья приготовлена в сотрудничестве с Magnesium Diasporal Direkt.