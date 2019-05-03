Праздник животика, или baby shower: как устроить супер-вечеринку для будущей мамы

Зачем нужна эта вечеринка, и кто ее организует?

"Еще с древних времен известны подобные "женские собрания" перед родами для того, чтобы представительницы старшего поколения могли поделиться опытом относительно родов, кормления ребенка, а также советами, как строить отношения с мужем, когда в семье появится малыш", - рассказывает организатор многих подобных вечеринок Герда Пулкстене.

Конечно, в наши дни формат подобных мероприятий совсем другой, однако главная идея сохраняется: подбодрить и поддержать будущую мамочку. "Если это первые роды, то страх перед ними у женщины действительно велик - так же, как и страх перед неизвестностью, поэтому это действительно тот момент, когда необходимо порадовать и поддержать свою сестру, подругу или хорошую коллегу.

И почему бы не организовать красивую вечеринку, которая ее развеселит, зарядит позитивными эмоциями и придаст уверенности, чтобы сделать шаг вперед навстречу родам?

Если мамочка ждет второго ребенка, то подобная вечеринка для нее тоже очень важна, поскольку она уже знает, что такое роды и что в их процессе может произойти все что угодно - так что доза радости и позитива ей не помешает", - считает знаток вечеринок.

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Принято, что праздник для будущей мамы организуют ее близкие подруги или родственницы. Да, это мероприятие думано только для представительниц женского пола, конечно, если есть дети - они с радостью тоже будут внесены в список гостей.

Однако самое главное перед тем, как приступать к организации подобного праздника, - убедиться в том, что беременная чувствует себя хорошо и хочет такого внимания.

«Мы все очень разные, и наши ожидания и желания могут отличаться. Поэтому, перед тем как браться за организацию, убедитесь, будет ли эта встреча приятна для самой будущей мамочки. Как это сделать? Просто спросите!" - делится опытом Герда.

Где и когда?

По традиции, baby shower практически всегда проводится незадолго до родов. Однако Герда советует постараться правильно рассчитать время:

"В моей практике были случаи, когда заказанный для вечеринки торт приходилось везти прямиком в роддом. Стоит иметь в виду: если ребеночек первый, то роды могут немного задержаться, но если женщина уже рожала, этот момент может наступить даже раньше. Если же будущая мамочка ждет близнецов и кесарево не запланировано на конкретную дату, все вообще не предсказуемо.

Обычно принятое время - последний триместр, поэтому советую планировать вечеринку с учетом намеченного дня родов и определенным резервом", - говорит Герда Пулкстене.