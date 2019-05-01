Ср, 1.05.2019
Захлопнутую нацистами художественную школу принято подавать этакой цитаделью если не социал-демократии, то уж всяко левого либерализма. Реальность же, как водится, более противоречива. Иван Пауков, комментатор TVNET

Борданс обеспокоен позицией KNAB по делу о консультантах в Rīgas satiksme

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Министр юстиции Янис Борданс.

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Заявление начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаба Страуме о том, что дело фиктивных консультантов Rīgas satiksme не входит в компетенцию KNAB, является более чем волнующим, сказал агентству LETA министр юстиции Янис Борданс.

Как указал политик, для того, чтобы освободиться от желания фиктивно трудоустраивать людей, необходимы успешная работа правоохранительных учреждений и эффективный контроль за их деятельностью.

Борданс также выразил надежду, что "KNAB все-таки уделит надлежащее внимание этом вопросу".

Как сообщалось ранее, при оценке доклада аудиторской компании Ernst&Young о проверки бизнеса Rīgas satiksme KNAB констатировал, что включенная в него информация свидетельствует о возможном мошенничестве, совершенном должностными лицами, поскольку заключенные с различными консультантами договоры предприятия, возможно, являются фиктивными.

KNAB передал информацию об упомянутых фактах на проверку Госполиции. Агентство LETA отмечает, что стражи порядка уже начали оценивать полученную информацию.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ