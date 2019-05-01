Борданс обеспокоен позицией KNAB по делу о консультантах в Rīgas satiksme

Заявление начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаба Страуме о том, что дело фиктивных консультантов Rīgas satiksme не входит в компетенцию KNAB, является более чем волнующим, сказал агентству LETA министр юстиции Янис Борданс.
Как указал политик, для того, чтобы освободиться от желания фиктивно трудоустраивать людей, необходимы успешная работа правоохранительных учреждений и эффективный контроль за их деятельностью.
Борданс также выразил надежду, что "KNAB все-таки уделит надлежащее внимание этом вопросу".
Как сообщалось ранее, при оценке доклада аудиторской компании Ernst&Young о проверки бизнеса Rīgas satiksme KNAB констатировал, что включенная в него информация свидетельствует о возможном мошенничестве, совершенном должностными лицами, поскольку заключенные с различными консультантами договоры предприятия, возможно, являются фиктивными.
KNAB передал информацию об упомянутых фактах на проверку Госполиции. Агентство LETA отмечает, что стражи порядка уже начали оценивать полученную информацию.