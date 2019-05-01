Борданс обеспокоен позицией KNAB по делу о консультантах в Rīgas satiksme

Как указал политик, для того, чтобы освободиться от желания фиктивно трудоустраивать людей, необходимы успешная работа правоохранительных учреждений и эффективный контроль за их деятельностью.

Борданс также выразил надежду, что "KNAB все-таки уделит надлежащее внимание этом вопросу".

Как сообщалось ранее, при оценке доклада аудиторской компании Ernst&Young о проверки бизнеса Rīgas satiksme KNAB констатировал, что включенная в него информация свидетельствует о возможном мошенничестве, совершенном должностными лицами, поскольку заключенные с различными консультантами договоры предприятия, возможно, являются фиктивными.