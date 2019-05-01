Ср, 1.05.2019
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Красавица-модель погибла, пытаясь спасти тонущих щенков
Ей было 37 лет...

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ФОТО: скриншот instagram.com/cabitten

Бразильская модель Каролина Биттенкурт прыгнула в море, чтобы спасти тонущих на ее глазах питомцев, и погибла, сообщает информационный портал Exitoina.

Трагедия произошла в воскресенье, 28 апреля, вблизи острова Ильябела в Бразилии. "На борту судна были только она, ее супруг и эти щенки, - рассказал близкий друг Каролины. - Ее питомцы упали в море из-за сильного ветра".

Хозяйка бросилась на помощь малышам, ее муж Хорхе Сестини последовал за ней, однако из-за шторма в воде они потеряли друг друга из виду.

По словам агента Биттенкурт, супруг пытался спасти ее, но безуспешно. В результате ему пришлось несколько часов плыть к берегу, чтобы выжить самому.

Спасательная бригада отправилась на поиски 37-летней модели. Ее тело нашли в понедельник, 29 апреля. О судьбе собак ничего не известно.

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