Красавица-модель погибла, пытаясь спасти тонущих щенков
Бразильская модель Каролина Биттенкурт прыгнула в море, чтобы спасти тонущих на ее глазах питомцев, и погибла, сообщает информационный портал Exitoina.
Трагедия произошла в воскресенье, 28 апреля, вблизи острова Ильябела в Бразилии. "На борту судна были только она, ее супруг и эти щенки, - рассказал близкий друг Каролины. - Ее питомцы упали в море из-за сильного ветра".
Хозяйка бросилась на помощь малышам, ее муж Хорхе Сестини последовал за ней, однако из-за шторма в воде они потеряли друг друга из виду.
По словам агента Биттенкурт, супруг пытался спасти ее, но безуспешно. В результате ему пришлось несколько часов плыть к берегу, чтобы выжить самому.
Спасательная бригада отправилась на поиски 37-летней модели. Ее тело нашли в понедельник, 29 апреля. О судьбе собак ничего не известно.