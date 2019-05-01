СМИ: вратарь "Порту" Касильяс перенес инфаркт и попал в больницу

Как отмечает источник, 37-летний голкипер почувствовал себя плохо после тренировки футбольной команды утром в среду, 1 мая. Он перенес инфаркт миокарда.

На данный момент Касильяс находится в больнице, ему сделали операцию. За состоянием здоровья вратаря "Порту" наблюдают врачи.

РИА Новости сообщает, что в нынешнем сезоне голкипер больше не выйдет на поле.