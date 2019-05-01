Ср, 1.05.2019
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СМИ: вратарь "Порту" Касильяс перенес инфаркт и попал в больницу

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Икер Касильяс.

ФОТО: SCANPIX

Вратарь португальского футбольного клуба "Порту" Икер Касильяс был госпитализирован после инфаркта. Об этом сообщает Marca со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечает источник, 37-летний голкипер почувствовал себя плохо после тренировки футбольной команды утром в среду, 1 мая. Он перенес инфаркт миокарда.

На данный момент Касильяс находится в больнице, ему сделали операцию. За состоянием здоровья вратаря "Порту" наблюдают врачи.

РИА Новости сообщает, что в нынешнем сезоне голкипер больше не выйдет на поле.

Касильяс играет в составе "Порту" с 2015 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей за португальский футбольный клуб в Лиге чемпионов и пропустил 15 голов.

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