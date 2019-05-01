МИД: с момента вступления в ЕС заметно выросли инвестиции в инфраструктуру

В Министерстве иностранных дел (МИД) сообщили, что на собрании состоялись дискуссии о достижениях стран-членов ЕС, опыте, а также будущем Евросоюза и приоритетах на следующий институциональный период.

Ринкевич подчеркнул, что в Латвии наблюдается стабильная тенденция к поддержке ЕС.

"Одно из самых значимых достижений европейской интеграции - это свободное передвижение людей, товаров, услуг и капитала, что высоко ценится и в Латвии. За последние 15 лет заметно выросли инвестиции в таких отраслях как инфраструктура, стандарты окружающей среды, образование и здравоохранение. Однако важно, чтобы эта динамика не была утеряна, поскольку до сих пор существует региональное неравенство. В свою очередь интеграция в сети энергетики Европы увеличила и конкуренцию, и надежность энергоснабжения. Членство Латвии в еврозоне смогло укрепить нашу финансовую систему", - отметил министр.

Политик также выразил уверенность в том, что расширение ЕС было самой эффективной политикой для стабильности и обеспечения реформ. Поэтому двери ЕС должны быть открыты и впредь. Восточное партнерство является еще одним инструментом для того, чтобы улучшить стабильность у границ ЕС.

Говоря об ожидаемых возможностях и вызовов Евросоюза, Ринкевич заявил, что Латвия желает, чтобы конвергенция и единство были включены в принципы стратегической программы 2019-2024.

По его словам, всеобъемлющей целью должны быть безопасность и благополучие жителей ЕС, поэтому данная стратегическая программа должна обеспечить непрерывность. В свою очередь одним из ожидаемых вызовов может быть принятие многолетнего бюджета ЕС на 2021-2027 год.

Также министр обратил внимание на то, что разговоры о многолетнем бюджете традиционно будут сфокусированы на политике кохезии и общей сельскохозяйственной политике. Учитывая, что и то, и другое связано с конвергенцией, все страны ЕС должны обеспечить сокращение социально-экономических различий во всех областях, в том числе и в исследовательской сфере и отраслях развития, сельского хозяйства и инфраструктуры.