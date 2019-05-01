Супруга Зеленского купила элитный пентхаус в Крыму за полцены

Как пишет издание, элитная квартира на побережье Черного моря в жилом комплексе "Император" в Ливадии Зеленская купила в апреле 2013 года за 163 000 долларов. Эта информация есть в декларации о доходах Зеленского и в украинском реестре прав на недвижимость. Супруга нынешнего президента Украины купила пентхаус по цене, составляющей около 1263 доллара за квадратный метр.

Reuters указывает, что, согласно данным сайта недвижимости domik.ua, в 2012 году квартиры в данном жилом комплексе продавались по цене от 3500 долларов до 4000 долларов за квадратный метр. На другом сайте пентхаус можно было купить по цене в 2800 долларов за квадратный метр.

Между тем крымский агент по недвижимости подтвердил журналистам, что в 2013 году подобные квартиры обычно продавались по цене от 2500 до 3000 долларов за квадратный метр, но цена могла доходить и до 5000 долларов за метр.

В украинском реестре прав на недвижимость жена Зеленского указана действующим владельцем пентхауса в Крыму.

"Эта квартира была выставлена на продажу в апреле агентством недвижимости "Причал 82" по цене 790 668 долларов, то есть по цене, вчетверо больше той, которую было заплачено в 2013 году, или по 5195 долларов за квадратный метр", - сообщает Reuters.

Агентству не удалось выяснить, почему пентхаус продали по цене, значительно ниже рыночной. Ни Зеленский, ни его жена, ни продавец квартиры Буряк пока не комментировали сложившуюся ситуацию.

В свою очередь в пресс-службе штаба Зеленского заявили, что супруга избранного лидера Украины приобрела эту квартиру в соответствии с украинским законодательством и по рыночной цене. Отмечается, что недвижимость была куплена до начала военного конфликта в Украине.