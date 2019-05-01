5 самых опасных дней в мае 2019 года

3 мая - день срыва планов

Овен и убывающая Луна создают сильный энергетический диссонанс, который отражается на нашем настроении и на всем происходящем вокруг. Стихия Огня, слабая Луна, а также соединение ее с Меркурием дают понять, что это сложный день. Без всякой причины может появиться желание все бросить, отказаться от своей мечты. Это импульсивный Овен заявляет о себе.

В лунном календаре такие дни отмечаются как неблагоприятные, но

в этот раз он будет еще опаснее. Меркурий - планета динамики. В соединении с Луной в Овне он даст импульс для распространения лживой информации, сплетен, слухов и скандалов.

Каждый человек окажется под мощным влиянием переживаний и посторонних мыслей.

8 мая - день импульсивности

Растущая Луна в соединении с Марсом и в диссонансе с Раком. Красная планета представляет активную стихию Огня, а Рак - спокойную стихию Воды.

Этот день ставит табу на настойчивость. Особенно это касается амурной сферы жизни: следует избегать споров и разногласий, чтобы не спровоцировать крупный конфликт.

Астрологи и эксперты dailyhoro.ru рекомендуют думать дважды перед тем, как что-то сказать или сделать, а также учитывать мнение собеседника. Старайтесь следовать логике, а не чувствам. В такие дни особенно важно держать себя в руках и контролировать эмоции.

14 мая - день осторожности

Стоит избегать многозадачности, потому что Марс и Венера, две противоположности, будут находиться в секстиле друг с другом.

Такой аспект подталкивает людей к переменам, но не стоит спешить. Лучше выбрать ту сферу, в которой хочется преуспеть больше всего. Только после этого можно начинать движение вперед.

Бывают дни, в которые не происходит ничего плохого до тех пор, пока человеку не начинает хотеться большего. Скромность и щедрость - вот основа счастья и стабильности 14 мая.

20 мая - время проблем в любви

В этот день людям может тотально не везти в любви, потому что у руля будет убывающая Луна, диссонирующая со Стрельцом.

Стрелец - символ свободы, самодостаточности и силы духа. В такие дни все эти качества приносят проблемы, потому что убывающая Луна не оказывает поддержку.

Лучше не назначать свидания на этот день и не заводить новые знакомства - произвести хорошее впечатление будет сложно.

25 мая - день негативных установок

Луна окажется под влиянием Водолея, который полностью заблокирует все позитивные чувства и мысли.

Разумеется, этого можно избежать: стоит держаться поближе к тем, кто не утрачивает позитив даже в самых сложных и неприятных ситуациях.