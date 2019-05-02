Бегунья на большие дистанции: 8 рекомендаций, как правильно подготовиться к забегу

Бегунья на длинные дистанции Синтия Гейдане дает советы, которые помогут подготовиться к забегу и насладиться им!

Хотя бегать мы умеем с детства и иногда нам кажется, что подготовка не нужна, это неправильное мнение. К занятиям любым спортом и нагрузке, которую мы не испытываем ежедневно, необходимо подготовится, постепенно приучая свой организм и следуя нескольким важным рекомендациям, которые помогут насладиться бегом, а не махнуть на все рукой после первой попытки.

С чего начать, и что нужно учитывать?

1. Надлежащая подготовка и тренировки

Ничто так не поможет нам подготовиться к забегу, как тренировки. Какую бы дистанцию вы ни выбрали на соревнованиях - тренировки необходимы! Чем длиннее выбранная дистанция - тем более своевременно нужно начинать тренировочный процесс, и если вы еще не начали готовиться, то дистанции подлиннее отожите на следующий год или на конец сезона.

Для более коротких дистанций потребуются 1-3 тренировки в неделю, но их тоже нельзя откладывать на последний месяц, если раньше вы не занимались спортом.

Начинайте с более короткой дистанции, а после тренировки дайте себе день отдыха.

В первый раз не перенапрягайтесь, так как если на следующий день будут беспокоить боли в мышцах, то психологически вам больше не захочется бегать. Со временем постепенно увеличивайте продолжительность тренировок и длину дистанции, но не переусердствуйте - следите за тем, как себя чувствует ваш организм! Увеличивая дистанцию, стоит последить также за своим сердечным ритмом, чтобы не перегрузить сердце.

Если у вас нет никакого прибора, с помощью которого можно измерить пульс, учтите: если во время бега вы можете поговорить, сильно не задыхаясь, значит - с сердцем все в порядке.

2. Разминка и заминка

Чтобы подготовить свой организм к забегу и уменьшить риск травм, не забывайте о заминке. Посвящайте ей не менее 3-5 минут после каждого забега. Разминайте суставы - от лодыжек вверх до шеи - и приступайте к бегу в медленном темпе. Никогда не начинайте тренировку с быстрого бега и резкого старта!

Окончание забега также должно быть более спокойным - после этого рекомендуется активная прогулка в течение 10-15 минут, которая поможет нормализовать пульс и сделать заминку после забега.

В то же время легкие махи ногами и руками помогут расслабить мышцы после нагрузки. О разминке и заминке нельзя забывать также и в день соревнований! К тому же непродолжительный, очень медленный разминочный бег перед стартом поможет уменьшить предстартовое волнение и разогреть мышцы.

ФОТО: Pixabay

3. Терпение и поиск своего ритма