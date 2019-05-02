"Барселона" одной ногой в финале. Всё благодаря двум голам Месси

Обе команды продемонстрировали хороший и быстрый футбол, а итоговый счёт на табло не совсем отражает разницу между командами.

Первый по-настоящему опасный момент в матче возник на 15-й минуте, после того как Коутиньо нанёс удар по ворота соперника - "Ливерпуль" спас вратарь Алисон. Десять минут спустя бразильский голкипер уже ничем не смог помочь своей команде, когда Луис Суарез воспользовался шикарной передачей Жорди Альбы и открыл счёт в матче.

Стоит отметить, что для "Барселоны" этот гол стал 500-м в Лиге чемпионов. Уругваец сотворил историю!

После того, как счёт в матче был открыт, ход встречи немного изменился. Игра стала более открытой, но до перерыва командам больше не удалось забить.

Начало второго тайма осталось за англичанами, которые ринулись вперёд и имели несколько неплохих возможностей, чтобы открыть счёт. Милнер и Салах упустили возможность сравнять счёт, а всё благодря голкиперу "Барсы" Тер Штегену.

Казалось, что "Ливерпуль" перехватил инициативу и вот-вот случится гол, но "Барселоне" так не казалось. На 75-й минуте каталонцы соорудили опасную контратаку, в результате которой Суарес проверил на прочность штангу ворот гостей, а вскоре Месси был более точным и удвоил преимущество своей команды.

Пропущенный второй голу совсем расстроил "Ливерпуль" и "Барселона", почувствовав это, воспользовалась слабиной соперника. На 82-й минуте каталонцы получили право на исполнение стандарта, который мастерски исполнил Лионель Месси.

Для аргентинца этот гол стал не только вторым в матче, но и 600-м в составе каталонского клуба.