"Барселона" одной ногой в финале. Всё благодаря двум голам Месси
В среду, 1 мая, состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором "Барселона" на своём поле одержала уверенную победу над "Ливерпулем" со счётом 3:0.
Обе команды продемонстрировали хороший и быстрый футбол, а итоговый счёт на табло не совсем отражает разницу между командами.
Первый по-настоящему опасный момент в матче возник на 15-й минуте, после того как Коутиньо нанёс удар по ворота соперника - "Ливерпуль" спас вратарь Алисон. Десять минут спустя бразильский голкипер уже ничем не смог помочь своей команде, когда Луис Суарез воспользовался шикарной передачей Жорди Альбы и открыл счёт в матче.
Стоит отметить, что для "Барселоны" этот гол стал 500-м в Лиге чемпионов. Уругваец сотворил историю!
1 мая 2019 г.
После того, как счёт в матче был открыт, ход встречи немного изменился. Игра стала более открытой, но до перерыва командам больше не удалось забить.
Начало второго тайма осталось за англичанами, которые ринулись вперёд и имели несколько неплохих возможностей, чтобы открыть счёт. Милнер и Салах упустили возможность сравнять счёт, а всё благодря голкиперу "Барсы" Тер Штегену.
Казалось, что "Ливерпуль" перехватил инициативу и вот-вот случится гол, но "Барселоне" так не казалось. На 75-й минуте каталонцы соорудили опасную контратаку, в результате которой Суарес проверил на прочность штангу ворот гостей, а вскоре Месси был более точным и удвоил преимущество своей команды.
1 мая 2019 г.
Пропущенный второй голу совсем расстроил "Ливерпуль" и "Барселона", почувствовав это, воспользовалась слабиной соперника. На 82-й минуте каталонцы получили право на исполнение стандарта, который мастерски исполнил Лионель Месси.
1 мая 2019 г.
Для аргентинца этот гол стал не только вторым в матче, но и 600-м в составе каталонского клуба.
"Ливерпуль", которому в сложившейся ситуации уже нечего было терять, ринулся вперёд. Буквально минуту спустя Салах мог сократить отставание в счёте, но египтянин угодил в штангу ворот. Несмотря на давление англичан в концовке встречи, счёт так и не изменился. 3:0 - уверенная победа "Барсы", которая практически гарантирует каталонцам выход в финал.