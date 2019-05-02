Внимание! На некоторых дорогах Латвии максимальная скорость увеличена до 100 км/ч

Максимальная скорость 100 км/ч установлена на Таллинском шоссе на участке окружной дороги Саулкрасты и на участке от Елгавкрасти до Светциемса, на Видземском шоссе от Рижской окружной дороги до нового покрытия за Гаркалне, на Даугавпилсском шоссе от Саласпилса до Икшкеле, на Елгавском шоссе от границы Риги до путепровода на Елгавской окружной дороге, не включая те участки, где в данный момент установлены ограничения скорости.