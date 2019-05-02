Внимание! На некоторых дорогах Латвии максимальная скорость увеличена до 100 км/ч

Со 2 мая на отдельных дорогах Латвии максимальная скорость движения увеличена до 100 км/ч, сообщают Latvijas valsts ceļi (LVC).
Максимальная скорость 100 км/ч установлена на Таллинском шоссе на участке окружной дороги Саулкрасты и на участке от Елгавкрасти до Светциемса, на Видземском шоссе от Рижской окружной дороги до нового покрытия за Гаркалне, на Даугавпилсском шоссе от Саласпилса до Икшкеле, на Елгавском шоссе от границы Риги до путепровода на Елгавской окружной дороге, не включая те участки, где в данный момент установлены ограничения скорости.
Также скорость разрешена на отдельных участках дороги Екабпилс — Резекне — Лудза - Терехово и на отдельных участках Тинужи — Кокнесе от перекрестка Огре — Югла до перекрестка с дорогой Кокнесе — Верене — Мадлиена.
В LVC подчеркивают, что знаки дорожного движения информируют вас о максимально допустимой скорости, в то время как фактическая скорость движения должна выбираться водителем путем оценки ситуации на дороге, условий вождения и его навыков.