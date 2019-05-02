В Юрмале горела "заброшка": погибли два человека

В 3.25 ГПСС получила вызов на пожар в Юрмале, где загорелся заброшенный дом. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит нежилой одноэтажный деревянный дом площадью 120 кв. м.

Между тем в 3.39 поступил вызов на пожар на улицу Акменс в Риге, где на площади 40 кв. м горели пять легковых автомашин и сарайчики площадью 160 кв. м. Из соседнего здания были эвакуированы люди. Через несколько часов этот пожар повышенной опасности был ликвидирован.