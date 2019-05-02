FKTK предупреждает о мошенниках, предлагающих финансовые услуги

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) предупреждает о нелицензированных услугах вложений, предлагаемых нелицензированным поставщиком услуг вложений "BBSForex" на его интернет-сайтах bbsforex.com/ru/и bbsforex.com/.
Этот поставщик услуг не имеет права заниматься оказанием услуг вложений и смежных услуг в Латвии, указывает FKTK.
В случае причинения ущерба или подозрений в мошенничестве FKTK рекомендует обращаться в Госполицию.
Информация о лицензированных в Латвии и иностранных поставщиках услуг вложений, которым разрешено оказывать эти услуги в Латвии, помещена на сайте FKTK.