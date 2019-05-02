Сейм концептуально одобрил поправки, позволяющие в этом году сменить совет FKTK

За поправки проголосовали 56, против - 31 депутат.

Предложения ко второму чтению законопроекта можно подавать до 17 мая.

Оппозиционные депутаты подвергли поправки критике, указав, что они политизируют и ослабляют FKTK и уменьшают ее автономию.

В свою очередь председатель комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) Мартиньш Бондарс подчеркнул необходимость "привести в порядок надзор за финансовым сектором Латвии и финансовый сектор".

Как сообщалось, Кабинет министров в конце марта одобрил разработанные Минфином законопроекты об изменениях в органах по надзору за финансовым сектором, в том числе в законах о FKTK и кредитных учреждениях, которые являются частью объявленного премьер-министром Кришьянисом Кариньшем "капитального ремонта" в финансовой отрасли.

Поправки предусматривают изменение порядка выдвижения и утверждения председателя совета и членов совета FKTK, устанавливают ограничения сроков полномочий для членов совета, а также определяют, что всех членов совета в дальнейшем на должностях будет утверждать Сейм по рекомендации правительства. На должности членов совета комиссии будет объявлен открытый конкурс.

Нынешний председатель КРФК Петерс Путниньш ранее заявил, что смена состава совета FKTK и названия Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств (Службы контроля) на Службу финансовой разведки - это никакой не "капитальный ремонт" финансового сектора.

Лозунгом инициативы "капремонта" было укрепление политической независимости совета FKTK, но как можно ее укрепить, если всех членов FKTK в дальнейшем предполагается назначать политически, отметил Путниньш.

Полномочия нынешнего руководителя FKTK Путниньша истекают в 2022 году, и поправки к закону предусматривают, что он может повторно претендовать на должность.