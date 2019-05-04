Почему люди с лишним весом живут дольше и как бороться с ночным обжорством. Отвечает диетолог

О том, почему полезно одеваться легко; как лишние килограммы продлевают жизнь; о чем может рассказать цвет вашей мочи; как чувствовать себя прекрасно, совсем немного изменив ежедневные привычки, порталу TVNET рассказала глава Латвийской ассоциации диетологов и специалистов по правильному питанию, диетолог Лолита Неймане.

Современные специалисты по питанию все чаще говорят о том, что человеку необходима разнообразная еда. Может ли страсть к вегетарианству, веганству причинить вред?

Принято считать, что если человек образован в этой сфере, он и от вегетарианского рациона сможет взять все необходимое. Здесь, однако, отмечается, что знания вегетарианцев о питании должны быть шире, чем у людей, которые едят все.

Но сыроедение ... Я не понимаю этого до конца. Мне было бы трудно представить утренние часы без чашки вкусного кофе с молоком.

Я не вегетарианка. Но в последнее время я ем все меньше мяса и мясных продуктов, предпочитая рыбу и морепродукты.

В своей практике диетолога я сталкивалась со случаями, когда матери приводят дочерей-подростков, которые перестали есть мясо, да и остальное меню стало более скудным, а затем возникают малокровие и другие проблемы со здоровьем.

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Тенденция здорового образа жизни, получившая название хелсизм, становится все более актуальной. Люди настолько обеспокоены своим питанием и физической активностью, что их уже можно отнести к одержимым или зависимым.

Может быть, каждый организм по-разному принимает питательные вещества?

Мы все хотим быть особенными, с нашей пищеварительной системой, но это совсем не так. Есть определенные закономерности, и могут быть исключения.

В последнее время меня сильно задевают рассказы про "мифы и реальность вопросов питания". Однако с ними приходится сталкиваться снова и снова.

Вы наверняка замечали в средствах массовой информации и в Интернете абсурдные рекомендации "правильного питания" и всевозможные диеты, которые в лучшем случае не имеют никакого смысла?

Абсурдные вещи можно увидеть каждый день. Например, диета по группе крови - она не имеет оснований. Или прием пищи в определенное время. Есть те, кто считает необходимым завтракать, другие считают, что следует есть не раньше двенадцати. В настоящее время популярным является так называемый intermittent fasting - периодическое голодание. Идея в том, чтобы дать желудочно-кишечному тракту отдохнуть в течение многих часов, а не загружать его небольшими порциями заставляя постоянно работать.

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Но ведь еще совсем недавно все диетологу учили, что необходимо есть часто, но маленькими порциями!

Конечно, хуже всего - это есть в больших количествах один раз в день перед сном. Однако в целом еда, как и ритм жизни, индивидуальна. Во-сколько просыпается актер, который прошлым вечером вел корпоратив, и во-сколько водитель трамвая? Когда дело доходит до работы в ночную смену, было доказано, что это наносит ущерб здоровью - риск появления лишних килограммов, метаболического синдрома, потому что нарушается ритм, когда человек спит, а когда ест.

Все чаще говорят о важности хорошего сна и его взаимосвязи с весом.

Ночь - это время, когда мы живем, а не едим. Поэтому утром вес всегда ниже, чем вечером. В течение дня вес меняется, и этот диапазон индивидуален, в зависимости как от количества жидкости, так и от пищи. Медленнее всего желудок оставляет жирную и богатую белком пищу. Например, жаркое из гуся в желудке перерабатывается около семи часов, а легкая пища - час, полтора.

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Когда-то кража содержимого холодильника по ночам считалась плохой привычкой. Однако от этой склонности страдают не мало людей. Как избавиться от ночного обжорства?

Еда в ночное время - это не просто вредная привычка - это расстройство пищевого поведения, похожее на навязчивое переедание, анорексию, булимию. С такой проблемой необходимо обратиться к неврологу или психотерапевту. В таких случаях можно рекомендовать поведенческую терапию, терапию расслабления тела и световую терапию.

Почему плохо есть перед сном и в ночное время? Желудочная кислота, смешиваясь с пищей, может проникнуть в пищевод и даже в глотку, что со временем испортит отдел пищеварительного тракта и может спровоцировать рефлюкс-эзофагит-- расстройство, которое имеет множество неприятных симптомов.

Вижу, что у вас на столе стоит популярная многоразовая бутылка с водой, символизирующая новый подход к здоровому образу жизни.

Да, я пью около трех литров воды в день. Конечно, ведрами пить воду не нужно, но идеальным средством, которое показывает, достаточно ли вы пьете, является моча - в течение дня она не должна быть желтой и с неприятным запахом.

Если моча ярко-желтая, она уже концентрирована, что означает, что в почках могут быть камни.

Потребление воды зависит от многих факторов: физической активности, температуры окружающей среды, массы тела, потливости и т.д. Признаки, показывающие, что вам не хватает воды - сухие губы, головная боль, сухой нос, темная моча. Количество воды непременно нужно увеличивать беременны женщинам и кормящим матерям.

Я где-то читала, что столько воды человеку совершенно не нужно…

Когда кто-то говорит "я где-то читала", я к этому отношусь очень критично. Во времена переизбытка информации необходимо понимать, где искать правду.

Модным стало ссылаться на исследования: например, двое ученых в Техасе обнаружили, что для человеку не требуется так много воды. Люди читают и говорят: "Ну, вот! Я давно так думал, и то, что говорят эти диетологи - ложь".

Но одно исследование еще ни о чем не говорит. Анализируют тысячи исследований, которые готовились десятилетиями, и только потом делают выводы.

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Какие самые поразительные изменения в представлении о питании произошли за последние десятилетия?

Долгие годы шла борьба: масло или маргарин. Сегодня молочный жир в значительной степени реабилитированы, но следует помнить, что в их основе насыщенные жиры, которых следует опасаться люди, имеющие проблемы с избыточным весом и высоким уровнем холестерина, а также пациенты с диабетом.

Если меня спрашивают, что людям с больным сердцем намазывать на хлеб - масло или маргарин, я отвечаю "авокадо".

Маргарин преувеличенно критикуют, делая его "продуктом Франкенштейна". Конечно, маргарин - это искусственный продукт, но он не содержит транс-жирных кислот - худшего жира, как думают некоторые. Однако, если пеку праздничный пирог, то вместо маргарина добавлю масло. По моему мнению, бутерброд - это такая пища для разведчиков или десантников, потому что это огромная калорийная бомба, которая нужна растущим детям или тем, кто выполняет физическую работу, а не офисным работникам.

Большая проблема - дети с избыточным весом. Каковы основные причины детского ожирения?

Это огромная проблема. Когда-то крупный ребенок был исключением. Теперь все наоборот - если вы видите очень худого ребенка, думайте, не болен ли он. Если ребенок худой, это нормально. Вы должны искать проблему, только если он выглядит больным или покрыт прыщами.

Если ребенок физически активен и подвижен, не следует его беспокоить по поводу еды. Крайне неправильно предлагать ребенку печенье, сладости, если он не хочет есть то, что лежит на тарелке.

Более того, родители часто склонны предлагать ребенку слишком большие порции. Вот почему мне нравится умные молодые мамы, которые ставят на столик для кормления посуду с разными продуктами. Интересно наблюдать, как один раз он больше берет огурцов, другой - морковь или мясо. Не нужно заставлять. Самое опасное для ребенка давать сладкие напитки.

Для маленького ребенка двухлитровая бутылка лимонада содержит месячную дозу сахара.

Сейчас много говорят о вредности сахара.

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К сожалению, современный маркетинг в магазинах не способствует здоровому питанию детей. У кассы, где родители стоят в очереди, "вкуснятины" размещаются на высоте глаз детей. Многое зависит от того, к чему родители приучают ребенка, потому что чувство вкуса развивается до трехлетнего возраста. Мой старший сын до трех лет не получал никаких конфет, и теперь он не просит сладости в зрелом возрасте.

Я спросила у студентов, знают ли они, из чего состоят конфеты "Migle", которые так нравятся многим латвийцам. Первое - это сахар, второе - картофельные чипсы, содержащие усилители вкуса, но какао там мало.

Почему люди говорят, что им не нравится 90% шоколада? Потому что он горький. Продукты, в которых присутствуют усилители вкуса, едят больше.

Ой, это же так сложно! Как можно отказаться от тортов, печенья, конфет?

Я заметил, что врачи с пациентами говорят очень мягко: "Знаете, у вас подагра, высокое кровяное давление, диабет. Может быть, вы могли бы изменить свои предпочтения в еде". Нужно найти правильные слова и сказать прямо, использовать свои "врачебные штучки" всем практикующим врачам - семейному врачу, гинекологу, хирургу, кардиологу, физиотерапевту. Чтобы в конце концов до человека дошло. Моя знакомая - большой сладкоежка, потерял десять килограммов за два месяца. Перед этим я ее действительно напугала, сказав: "Слушай, еще немного и ты будешь весить центнер и разовьется диабет". Не нужна фигура модели - нет ничего плохого, если вес немного больше нормального.

Почему "ничего плохого"?

На эту тему были проведены обширные исследования. Несколько лишних килограммов положительно влияют как на здоровье, так и на внешний вид. Те, у кого немого повышен вес, живут дольше. Но здесь речь идет о лишних 5 кг, а не 30 кг!

Про сахар я обычно говорю так: когда вы едите сладости, выделяется инсулин, возникает гипогликемия, и хочется есть еще больше.

Если хотите весить 100 кг - начните с чего-нибудь сладкого и продолжайте набирать вес.

Необходимо понимать, что изменить привычки в еде за одну неделю очень сложно - хочется то сладкого, то соленого. Но пройдет время и вы поймете, что больше не хочется ни котлеты, ни колбасы.

В наше время пропала необходимость терять энергию. Мы не ходим пешком большие расстояния. Вместо этого, ездим на машине с подогревом сидений. Нам не нужно зимой ходить в сарай за дровами, чтобы натопить печь.

За последние десятилетия наш образ жизни сильно изменился. В детстве после школы мы шли на улицу, где проводили весь вечер. Наша одежда была простой, нам было холодно, мы дрожали, бегали и двигались! Потом появились пуховики, пуховые одеяла, термобелье - становилось все теплее и теплее. Мы не на секунду не хотим чувствовать себя дискомфортно. А мне очень нравится это чувство, когда прохладно. Отопление я отключаю ранней весной и очень часто проветриваю комнаты.

Популярной становится диета холодом, которая помогает активизировать коричневые жиры (ред. - "полезные" жиры, которые вырабатывают тепло, беря энергию из белых жиров). Ярко выраженные коричневые жиры есть у новорожденных, и они предназначены, чтобы не замерзнуть. Например, когда вы едите холодную пищу или пьете холодную воду, организм тратит энергию, чтобы согреться. Пищевод не любит когда слишком холодно или жарко - не переусердствуйте.

В среднем, только в двух из 100 случаев избыточный вес связан с нарушениями обмена веществ. Иногда кажется: вес не может быть так сильно увеличен за счет еды, должны быть медицинские причины, но самые тщательные и разнообразные исследования показывают, что это не так.

Я показываю своим ученикам старую латвийскую кулинарную книгу - тогда блюда были чрезвычайно простыми, такими как овсяный кисель, клецки. Но как тогда люди работали!

Еще в годы моего детства белье стирали руками, мясо резали руками, сливки взбивали руками, утюг был тяжелым. Мы забыли об этом.

Теперь комнату убирает i-robot, гладим паровым утюгом. Мы оснащены техникой, одеваемся тепло, едим обработанные продукты, и нам лень двигаться. Однако многие скажут: "Мой ребенок пухлый, потому что в курице есть гормон роста" или "Мои проблемы с весом вызваны генетически модифицированной пищей".

Одна мама написала мне, спрашивая мнение о том, что в школах нельзя использовать микроволновые печи. Я ответил, что не могу дать заключение о вредности микроволнового излучения, потому что такого серьезного научного исследования не было. Мы хотим обвинять пестициды, гормоны, пищевые добавки, но не только самих себя.