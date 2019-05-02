В почтовых отправлениях было найдено более полтонны наркотиков

В апреле 2019 года начато три уголовных процесса о контрабанде прекурсоров - сырья для изготовления наркотических и психотропных веществ, таких, как амфетамин и метамфетамин, с использованием услуг курьерской почты.

Из изъятого количества прекурсоров можно изготовить примерно 300 кг или 600 тыс. доз амфетамина, примерная рыночная цена которого составляет 3,5 млн евро.

В рамках уголовных процессов задержаны четыре человека - 1969, 1967, 1978 и 1984 годов рождения. Они признаны подозреваемыми по этим процессам, в отношении них применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.