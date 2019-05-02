Фёдор Смолов может перебраться в чемпионат Германии

Футболистом сборной России и московского "Локомотива" заинтересовался немецкий клуб "Фортуна" из Дюссельдорфа. Об этом сообщает express.de.
Как сообщает издание, в "Фортуне" грядут большие кадровые перестановки и этим летом клуб покинет ряд футболистов. Одним из вариантов, кого немецкий клуб хотел бы видеть в своих рядах, называется Фёдор Смолов.
Отмечается, что речь идёт об аренде, а не полноценном трансфере, так как "Фортуна" имеет достаточно скромные финансовые возможности.
Российским нападающим уже интересовались в Европе. Зимой 2018 года футболиста хотел приобрести лондонский "Вест Хэм". Фёдор Смолов уже выступал в Европе - в 2010 году игрок провёл один сезон в аренде в голландском "Фейеноорде".
За время своей карьеры Смолов успел поиграть в московском "Динамо", "Анжи", "Урале", "Краснодаре", а с 2018 года футболист выступает за "Локомотив". На счету нападающего 38 матчей за сборную России, в которых он отличился 12 раз.