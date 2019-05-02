Фёдор Смолов может перебраться в чемпионат Германии

Как сообщает издание, в "Фортуне" грядут большие кадровые перестановки и этим летом клуб покинет ряд футболистов. Одним из вариантов, кого немецкий клуб хотел бы видеть в своих рядах, называется Фёдор Смолов.

Отмечается, что речь идёт об аренде, а не полноценном трансфере, так как "Фортуна" имеет достаточно скромные финансовые возможности.

Российским нападающим уже интересовались в Европе. Зимой 2018 года футболиста хотел приобрести лондонский "Вест Хэм". Фёдор Смолов уже выступал в Европе - в 2010 году игрок провёл один сезон в аренде в голландском "Фейеноорде".