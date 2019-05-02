Чт, 2.05.2019
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Павел Дацюк покинул СКА и может вернуться в НХЛ

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Павел Дацюк

ФОТО: AP/Scanpix

Хоккеист санкт-петербургского СКА Павел Дацюк в своём Twitter объявил о том, что прощается с "армейцами" и городом. Срок его контракта с клубом истёк 30 апреля.

"Подошел к концу петербургский этап моей карьеры. Это были запоминающиеся годы. Хочу сказать спасибо клубу СКА. В Петербурге замечательные условия для игр и тренировок, внимательный персонал - все это помогает сконцентрироваться исключительно на хоккее. Подобная система выстраивалась ни один год, и в этом огромная заслуга руководства клуба", - написал Дацюк. 

40-летний нападающий выступал за СКА с 2016 года. Вместе с командой в 2017 году он стал обладателем Кубка Гагарина. До этого хоккеист выступал за ЦСКА, московское "Динамо", "Детройт Ред Уингз", "Ак Барс", "Динамо-Энергию" и екатеринбургский "Спартак".

Павел Дацюк родился в Свердловске и неоднократно в разных интервью говорил о том, что хотел бы завершить карьеру в "Автомобилисте". Правда, американские СМИ предполагают, что Дацюк вернётся в НХЛ.

Агент форварда в своём Twitter прокомментировал информацию касательно будущего игрока достаточно лаконично. "Следите за следующим шагом Павла. Скоро будет объявление", - написал Дэн Мильштейн.

В составе сборной России Дацюк становился чемпионом мира (2012) и олимпийским чемпионом (2018).

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