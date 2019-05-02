Доходы мэра Вентспилса Лембергса в 2018 году - 333 461 евро, долги превышают 15 млн евро

По сравнению с 2017 годом доходы Лембергса уменьшились на 10 537 евро.

За выполнение обязанностей президента и члена правления Вентспилсского агентства развития он получил 93 389 евро, от сдачи в аренду помещений компании АО "Valters un Rapa" - 78 612 евро.

В виде пенсии, которую Лембергс начал получать в 2016 году, в прошлом году он получил 72 740 евро (немногим более 6000 евро в месяц).

44 301 евро Лембергс заработал в Управлении Вентспилсского порта, где он является председателем правления, 24 000 евро - в Латвийской ассоциации транзитного бизнеса, выполняя обязанности президента и члена правления.

Зарплата Лембергса в Вентспилсской гордуме в 2018 году составила 20 067 евро, еще 351 евро он получил от хозяйственной деятельности ООО "Бриежлеяс".

Накопления Лембергса в банках за год удвоились и достигли 654 274 евро, наличные денежные накопления составили 70 000 евро.

Долговые обязательства Лембергса на изменились - он по-прежнему должен кредиторам 3,5 млн долларов США (3 119 986 евро), 1 769 303 долларов (1 577 200 евро) и 10 798 835 евро. Это долги Лембергса его же детям, подчеркивает он.

Сам он дал в долг 232 412 евро.

Лембергсу принадлежат акции Latvijas Krаjbanka стоимостью 8450 евро и 1 акция Ventbunkers стоимостью 142 евро.