На футболе с Владимиром Ивановым: "Реанимационная бригада" Старкова выезжает в Лиепаю

Если называть главных неудачников первого круга латвийского первенства "Вирслиги", то два клуба, которые возглавляют этот антирейтинг - юрмальский "Спартак", два чемпионства которых в 2016 и 2017 годах кажутся сегодня какой-то мистикой, да "Лиепая".

И если в случае со "Спартаком" там еще не сообразили - что предпринимать и как спасаться, а спасаться давно пора, иначе последнее, девятое место станет родным, то в "Лиепае" решили не искушать судьбу и не рисковать репутацией клуба и доверием болельщиков.

Увольнение шотландца Гордона Янга напрашивалось - пять поражений в восьми матчах и всего две победы над нестабильной "Елгавой" и традиционными статистами в лице "Метты", семь очков на выходе и непривычное для такого клуба седьмое место в турнирной таблице…

Это был явно не тот результат, на который рассчитывали в Городе под липами. При том, что состав команды "говорящий" - тут вам и опытные игроки (Денис Иванов, Владислав Козлов, Игорь Козлов, Вадим Жулев, Янис Икауниекс. Кристиан Торрес), тут и способная молодежь (Кристер Тоберс, Райвис Юрковскис, Мартиньш Кигурс и так далее), есть целая группа симпатичных легионеров, не лишенная амбиций.

То есть команда на бумаге вроде как боеспособная, есть все условия для прогресса, но нет самого главного - игры. Настолько все запущено, что горячие головы быстренько решили сделать козлом отпущения Марека Зунтнерса, который в "Вирслиге", надо признать, отличается разве что острым языком и обилием татуировок. В этом плане ему нет равных, но это ведь не чемпионат тату!

То, что квалификация Зунтнерса, мягко говоря, вызывает вопросы, ярче всего показывает турнирная таблица. Он может быть хороший администратор, управленец, но не тренер. Сорри, Марек.

Марек Зунтнерс (справа) ФОТО: Latvijas Futbola federācija (lff.lv)

После того, как "лиепайский корабль" покинули сначала Виктор Добрецов, потом и Марис Верпаковскис, плюс у клуба несколько раз поменялся владелец, в "Лиепае" что-то пошло не так.

Я не знаю, как долго велись переговоры со Старковым, но можно с уверенностью говорить о некоторых вещах - в "Лиепае" наверняка, например, сыграли на самолюбии Старкова, который был долгое время не при делах (ему точно есть что доказывать после третьего подхода в сборную Латвии, который закончился некрасиво - отставкой после фиаско в товарищеском матче с Гибралтаром 0:1), на него все же нашли деньги, а он, как известно, специалист по латвийским меркам ну очень дорогой, или то, что в этом клубе просто решили вернуться к проверенным ценностям, тем более, что руководство понимает - хуже быть уже не может.

Старков, как ни крути, 12 раз завоевывал со "Сконто" чемпионские титулы, а это, согласитесь, притягивает пусть и над подсознательном уровне.