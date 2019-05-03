На футболе с Владимиром Ивановым: "Реанимационная бригада" Старкова выезжает в Лиепаю

Старт второго круга чемпионата Латвии по футболу - это четыре матча 10-го тура в Риге, Каугури и Лиепае, один из которых наверняка привлечет к себе повышенное внимание. Речь идет о субботней игре "Лиепая" - РФШ, характеризуя которую, можно вспомнить название популярного триллера - "Иногда они возвращаются" Стивена Кинга. Правда, в той ленте Тома Маклафлина зрителей пугали мертвецами, в случае же с курземским матчем речь идет о забытом на какое-то время самом известном латвийском тренере "здесь и сейчас" Александре Старкове. Он вернулся!
Если называть главных неудачников первого круга латвийского первенства "Вирслиги", то два клуба, которые возглавляют этот антирейтинг - юрмальский "Спартак", два чемпионства которых в 2016 и 2017 годах кажутся сегодня какой-то мистикой, да "Лиепая".
И если в случае со "Спартаком" там еще не сообразили - что предпринимать и как спасаться, а спасаться давно пора, иначе последнее, девятое место станет родным, то в "Лиепае" решили не искушать судьбу и не рисковать репутацией клуба и доверием болельщиков.
Увольнение шотландца Гордона Янга напрашивалось - пять поражений в восьми матчах и всего две победы над нестабильной "Елгавой" и традиционными статистами в лице "Метты", семь очков на выходе и непривычное для такого клуба седьмое место в турнирной таблице…
Это был явно не тот результат, на который рассчитывали в Городе под липами. При том, что состав команды "говорящий" - тут вам и опытные игроки (Денис Иванов, Владислав Козлов, Игорь Козлов, Вадим Жулев, Янис Икауниекс. Кристиан Торрес), тут и способная молодежь (Кристер Тоберс, Райвис Юрковскис, Мартиньш Кигурс и так далее), есть целая группа симпатичных легионеров, не лишенная амбиций.
То есть команда на бумаге вроде как боеспособная, есть все условия для прогресса, но нет самого главного - игры. Настолько все запущено, что горячие головы быстренько решили сделать козлом отпущения Марека Зунтнерса, который в "Вирслиге", надо признать, отличается разве что острым языком и обилием татуировок. В этом плане ему нет равных, но это ведь не чемпионат тату!
То, что квалификация Зунтнерса, мягко говоря, вызывает вопросы, ярче всего показывает турнирная таблица. Он может быть хороший администратор, управленец, но не тренер. Сорри, Марек.
После того, как "лиепайский корабль" покинули сначала Виктор Добрецов, потом и Марис Верпаковскис, плюс у клуба несколько раз поменялся владелец, в "Лиепае" что-то пошло не так.
Я не знаю, как долго велись переговоры со Старковым, но можно с уверенностью говорить о некоторых вещах - в "Лиепае" наверняка, например, сыграли на самолюбии Старкова, который был долгое время не при делах (ему точно есть что доказывать после третьего подхода в сборную Латвии, который закончился некрасиво - отставкой после фиаско в товарищеском матче с Гибралтаром 0:1), на него все же нашли деньги, а он, как известно, специалист по латвийским меркам ну очень дорогой, или то, что в этом клубе просто решили вернуться к проверенным ценностям, тем более, что руководство понимает - хуже быть уже не может.
Старков, как ни крути, 12 раз завоевывал со "Сконто" чемпионские титулы, а это, согласитесь, притягивает пусть и над подсознательном уровне.
При даже нынешней не самой хилой конкуренции в чемпионате Латвии занимать последние места - это еще надо ухитриться. Но в "Лиепае" своевременно смекнули - караул, команде нужно срочно вызывать "реанимационную бригаду". Она уже едет со Старковым, первый матч которого тоже, как назло, с лидером первенства - Рижской футбольной школой. А это придает игре 4 мая дополнительную интригу. И вот почему.
Да, у РФШ семь побед, очков уже в три раза больше, нежели у "Лиепаи" (21 против семи), но, поверьте, в субботу это не будет иметь никакого значения. К тому же, не стоит забывать, РФШ в первом круге свое единственное поражение потерпел как раз в Курземе, пусть и было это в гостевом поединке с "Вентспилсом" (в игре 8-го тура со счетом 0:2).
У лиепайской команды мало того, что появляется отличный шанс произвести "рестарт", так это еще самый подходящий момент: матч с главным фаворитом сезона и с новым тренером. В спортивном мире, не только в футбольном, такие перемены на тренерском мостике, как правило, приводят к положительным изменениям, ко всплеску результатов, правда, зачастую в краткосрочной перспективе. Так что нисколько не удивлюсь, если РФШ вдруг потеряет в этом матче очки, нарвавшись на "фактор Старкова".
В тот же день, когда на стадионе "Даугава" новоиспеченный тренер лиепайской команды будет пытаться напомнить всему миру - кто такой Старков, чуть раньше в Каугури на поле выйдут "Спартак" и "Вентспилс".
Вице-чемпион Латвии "Вентспилс" уж и не припомнить, когда столь невыразительно начинал сезон. И если бы не домашняя победа над РФШ в 8-м туре, о которой упоминалось выше, боюсь, сегодня и в этой команде уже искали бы другого тренера.
Хозяин "Вентспилса" Адлан Шишханов - человек горячий и скор на расправу. Но даже в сложившейся ситуации, при всех вентспилсских проблемах, нынешний "Спартак" обречен на очередное поражение.
Пусть не обижается генеральный директор "Спартака" Эдгар Гаурач, который так и не убил в себе действующего игрока, но пока что юрмальский клуб больше напоминает на поле сборище случайных людей. И что делает в команде итальянский наставник Нунцио Дзаветтьери для меня - тайна покрытая мраком. Разве что выполняет роль приятного собеседника для владельца клуба Марко Трабукки, которому, наверное, в Каугури не с кем больше поговорить.
Что-то мне подсказывает - Дзаветтьери в команде долго не продержится. А потому еще пару осечек - и тренерский вопрос и здесь будет активирован.
Открывается же 10-й тур в пятницу, 3 мая, матчами в столице "Метта" - "Даугавпилс" и "Рига" - "Елгава". В первом случае вопрос только один - сколько мячей в ворота "меттовских детей" (средний возраст рижской команды - наименьший в "Вирслиге") забьет убеленный сединами снайпер из Азербайджана Вугар Аскеров (с пятью голами этот нападающий, которому через несколько дней исполнится 34, пока что занимает первое место в списке бомбардиров).
Во втором - когда наконец-то поймут владельцы "Риги", что Михаил Конев самый что ни на есть идеальный вариант главного тренера для их команды.
Действующий чемпион страны в этом сезоне, увы, вновь наступает на те же грабли, меняя тренеров как перчатки (их уже десять за три сезона), проявляя удивительное упрямство. И когда закончится эта вакханалия - неизвестно.
Думается, что причина тому больше психологическая - безразмерные возможности российских инвесторов. Когда на твоих банковских счетах миллионы, как-то не комильфо доверять команду "ноунейму" Коневу и платить ему скромную заплату. И это в то время, когда амбиции - сумасшедшие, а всезнающий интернет каждый день выдает списки безработных специалистов начиная с Арсена Венгера и заканчивая Массимо Каррерой. До этих товарищей им, разумеется, не дотянуться, но понты никто не отменял. Они ведь дороже денег...
⚽✅ Jau piektdien startēs @FutbolaVirsliga 10. spēļu kārta, kas noslēgsies sestdien ar pirmo spēli Liepājas ''Daugavas'' stadiona centrālajā laukumā starp @LiepajaFK un @RFSDaily ! Arī šajā nedēļas nogalē būs ko redzēt!#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga pic.twitter.com/10T09rJoGa— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) May 2, 2019