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23-летняя звезда "Игры престолов" вышла замуж в Лас-Вегасе
Церемонию провел двойник Элвиса Пресли

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Софи Тернер и Джо Джонас

ФОТО: DANNY MOLOSHOK/Reuters/Scanpix

Исполнительница роли Сансы Старк в популярном американском сериале "Игра престолов" Софи Тернер вышла замуж за участника группы Jonas Brothers Джо Джонаса, сообщает Metro.

 ФОТОГАЛЕРЕЯ: Звезда "Игры престолов" Софи Тернер"

Как отмечает издание, представитель актрисы подтвердил эту информацию.

Пара сыграла свадьбу в Лас-Вегасе через несколько часов после участия в церемонии вручения музыкальной премии Billboard Music Awards 2019.

После торжественного мероприятия Тернер и Джонас отправились в одну из местных часовен, где их брачную церемонию провел двойник Элвиса Пресли.

Софи Тернер и Джо Джонас начали встречаться в 2016 году, а в 2017-м объявили о грядущей свадьбе.

В недавнем интервью актриса заявляла, что они планируют скромную церемонию. "Мы пытаемся сделать это как можно более тихо. Потому что это все же очень личный момент",

- отметила она.

Напомним, в июне 2018 году свадьбу сыграли актеры из "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли, которые исполнили в сериале роли Джона Сноу и Игритт. Церемония прошла в старинном замке в Шотландии.

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