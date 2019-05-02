23-летняя звезда "Игры престолов" вышла замуж в Лас-Вегасе
Исполнительница роли Сансы Старк в популярном американском сериале "Игра престолов" Софи Тернер вышла замуж за участника группы Jonas Brothers Джо Джонаса, сообщает Metro.
ФОТОГАЛЕРЕЯ: Звезда "Игры престолов" Софи Тернер"
Как отмечает издание, представитель актрисы подтвердил эту информацию.
Пара сыграла свадьбу в Лас-Вегасе через несколько часов после участия в церемонии вручения музыкальной премии Billboard Music Awards 2019.
После торжественного мероприятия Тернер и Джонас отправились в одну из местных часовен, где их брачную церемонию провел двойник Элвиса Пресли.
Софи Тернер и Джо Джонас начали встречаться в 2016 году, а в 2017-м объявили о грядущей свадьбе.
В недавнем интервью актриса заявляла, что они планируют скромную церемонию. "Мы пытаемся сделать это как можно более тихо. Потому что это все же очень личный момент",
- отметила она.
Напомним, в июне 2018 году свадьбу сыграли актеры из "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли, которые исполнили в сериале роли Джона Сноу и Игритт. Церемония прошла в старинном замке в Шотландии.
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