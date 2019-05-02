Стрельбу открыл 22-летний студент истории Тристан Эндрю Террелл, мотивы которого пока остаются невыясненными.

В тот момент, когда Террелл зашел в аудиторию, 21-летний Райли Хауэлл бросился на него, сбив стрелка с ног.

В аудитории было порядка 30 человек. Героический поступок стоил студенту жизни, однако таким образом он спас жизни других людей.

Галерея: Стрельба в городе Шарлотт

Как рассказали в полиции, поступок Хауэлла позволил полицейским быстро задержать нападавшего.

Пo cлoвaм нaчaльникa пoлиции Шapлoтт - Meклeнбуpгa Keppa Пaтни, у cтpeлкa былo мнoгo пaтpoнoв, и нeпoxoжe былo, чтoбы oн oгpaничилcя двумя жepтвaми, ecли бы нe cмeлocть Paйли, пишет портал usa.one.

"К сожалению, ему пришлось пожертвовать своей жизнью, однако, сделав это, он спас других", - говорится в сообщении полиции.

Пo cлoвaм пpecc-ceкpeтapя UNC-Charlotte Бaффи Cтивeнcа, стрелявший Teppeлл был зaчиcлeн в унивepcитeт, нo oткaзaлcя oт учeбы в этoм ceмecтpe.