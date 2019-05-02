Остановка проекта трамвая на Сканстес: инвесторы негодуют

"Мы с большой тревогой видим сигналы, что в результате различных политических и административных процессов в будущем может затянуться или вообще не быть реализован проект трамвайной линии на Сканстес. С нашей точки зрения, такая ситуация недопустима", - заявили в организации.

В организации Skanstes attīstības aģentūra напомнили также, что инвесторы, в основном иностранные, вложили в развитие района Сканстес по крайней мере 320 млн евро. Планируется, что до 2026 года эта сумма вырастет до 800 млн евро.

Организация напомнила о таких инвесторах, как фонд SG Capital, который недавно купил за 70 млн евро офисный комплекс Сканстес и Duntes nami, литовский девелопер Capitalica, который построит офисное здание примерно за 50 млн евро, предприятие Kapitel, которое вложит более 80 млн евро в новые офисы.

Все эти инвесторы рассчитывали на то, что району Сканстес будет обеспечено удобное сообщение с центром Риги, а в будущем и в Rail Balticа и аэропортом", - заявил председатель правления Skanstes attīstības aģentūra Мартиньш Ванагс.

Как сообщалось, Центральное агентство финансов и договоров постановило расторгнуть договор с предприятием Rīgas Satiksme о софинансируемом из фондов ЕС проекте трамвая в район Сканстес, так как усматривает в нем недопустимые риски.

По словам агентсва, сейчас уже нет возможности реализовать проект в срок, кроме того, Rīgas Satiksme по-прежнему борется с проблемами в организации труда и управлении проектом, сохраняются подозрения в возможном мошенничестве при закупках.