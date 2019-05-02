Зеленский: У России и Украины из общего осталась только граница

"Долго думал относительно "много общего" между Украиной и Россией.

Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно – это государственная граница. 2295 километров и 400 метров "общего".

И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего"", - приводит перевод слов Зеленского на русский язык Корреспондент.net.

Будущий президент также отметил, что после возвращения Украине контроля на всей протяженности границы можно будет продолжить поиски "общего":

"А запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, содержание украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирования отношений между нашими странами.

И "братскими" такие отношения точно называть нельзя", - заявил Зеленский.

Также он прокомментировал решение телеканала НТВ показать старое шоу с ним в качестве ведущего.

"Относительно шоу, которое анонсировал российский федеральный канал. Хочу напомнить, что именно участие в телешоу сделала меня популярным в Украине и в конце концов помогла стать избранным президентом Украины.

Эфир этого шоу, снятого много лет назад, на мой взгляд, имеет странный вид – у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России", - написал Зеленский.

Он также отметил, что его радует тот факт, что российские политики общаются с ним в публичном пространстве:

"Радует, что российские политики освоили новый для себя жанр - общение со мной в публичном пространстве. Ведь Интернет, как известно, все помнит, и эту дискуссию будут фиксировать миллионы людей во всем мире", - говорится в сообщении.

30 апреля ЦИК Украины официально объявил политика и шоумена Владимира Зеленского победителем президентских выборов, состоявшихся 21 апреля.

Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов.