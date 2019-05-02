Видео очевидца: под покровом ночи мужчина взбирается по Вантовому мосту

Как сообщалось, в ночь на 1 мая, по вантам Вантового моста в Риге взобрался мужчина, из-за чего полиция на время перекрыла движение по мосту. Один из очевидцев поделился в социальной сети Facebook видео с места событий.
Видео очевидца:
Как сообщили агентству в Госполиции, сообщение о том, что по вантам моста взбирается мужчины, было получено около 2.30, тогда же было закрыто движение транспорта по Вантовому мосту. Оно было возобновлено сразу после 4.00.
Мужчина был снят с вантов моста, он не пострадал, но все равно был передан медикам.
Несколько таких случаев, когда люди пытались взобраться по вантам Вантового моста, в том числе с летальным исходом, было и раньше. Рижское самоуправление приняло меры для их предотвращения.