Чт, 2.05.2019
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Видео очевидца: под покровом ночи мужчина взбирается по Вантовому мосту

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Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone/LETA

​Как сообщалось, в ночь на 1 мая, по вантам Вантового моста в Риге взобрался мужчина, из-за чего полиция на время перекрыла движение по мосту. Один из очевидцев поделился в социальной сети Facebook видео с места событий. 

Видео очевидца:

Как сообщили агентству в Госполиции, сообщение о том, что по вантам моста взбирается мужчины, было получено около 2.30, тогда же было закрыто движение транспорта по Вантовому мосту. Оно было возобновлено сразу после 4.00.

Мужчина был снят с вантов моста, он не пострадал, но все равно был передан медикам.

Несколько таких случаев, когда люди пытались взобраться по вантам Вантового моста, в том числе с летальным исходом, было и раньше. Рижское самоуправление приняло меры для их предотвращения.

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