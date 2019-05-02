Видео очевидца: под покровом ночи мужчина взбирается по Вантовому мосту

Видео очевидца:

Как сообщили агентству в Госполиции, сообщение о том, что по вантам моста взбирается мужчины, было получено около 2.30, тогда же было закрыто движение транспорта по Вантовому мосту. Оно было возобновлено сразу после 4.00.

Мужчина был снят с вантов моста, он не пострадал, но все равно был передан медикам.