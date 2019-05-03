Поиграем? Выбери лучший гол месяца в чемпионате Латвии!

Александр Соловьев ("РФШ")

10 апреля "РФШ" на выезде обыграл "Валмиеру" со счётом 2:0. Один из голов в этом матче забил Соловьев, который после передачи Глеба Клюшкина в падении головой отправил мяч в сетку ворот соперника.

31-летний Соловьев в этом сезоне провёл 8 матчей в чемпионате Латвии и забил 1 гол. "РФШ" после первого круга имеет в своём активе 21 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу.

Янис Икауниекс ("Лиепая")

28 апреля состоялся матч "Вентспилса" и "Лиепаи", который завершился вничью - 1:1. Единственный гол лиепайчан на 31-й минуте забил Янис Икауниекс, который отличился после красивого удара со штрафного.

24-летний полузащитник в этом сезоне в чемпионате Латвии провёл 7 матчей и отметился одним голом. "Лиепая", в свою очередь, в восьми матчах набрала всего семь очков и расположилась на седьмом месте.

Шунсуке Накамура ("Валмиера")

14 апреля "Валмиера" на своём поле с минимальным счётом одержала победу над "Лиепаей" - 1:0. Единственный гол в составе хозяев забил японец Шунсуке Накамура.

24-летний футболист в этом сезоне провёл 8 матчей и забил 1 гол. "Валмиера", к удивлению многих, в восьми матчах набрала 14 очков и расположилась на третьем месте в турнирной таблице.

Миракл Нваориса ("Спартак")

9 апреля юрмальский "Спартак" у себя дома уступил "Елгаве" со счётом 1:2. Единственный гол в составе хозяев забил 18-летний нигериец Нвариоса, который и попал в наше голосование.

В этом сезоне футболист вышел на поле в четырёх матчах и отметился одним точным ударом. "Спартак" в данный момент находится на последнем месте чемпионата Латвии, имея в своём активе всего 6 очков.

Вугар Аскеров ("Даугавпилс")

23 апреля "Даугавпилс" на своём поле одержал неожиданно крупную победу над юрмальским "Спартаком" - 4:1. В том матче дублем отметился азербайджанский футболист Вугар Аскеров.

Первый точный удар Аскерова состоялся на 20-й минуте матча, после великолепной передачи 18-летнего Максима Тонышева.