"Чуть не сбил пешеходов на переходе". В Саласпилсе раскатались пьяные за рулем

Обеспокоенные очевидцы обратились в полицию, однако, к моменту прибытия стражей порядка водитель уже успел врезаться.

Он въехал в ограждение гаражного кооператива, в результате чего пострадал автомобиль, оставленный там.

Начав беседу с водителем, стало очевидно, что он пьян. Мужчина пояснил, что пробовал отогнать машину в гараж.

Однако, очевидцы поделились, что он чуть не сбил пешеходов на переходе.

Как отметили местные полицейские, за последние дни это не единственный пьяный за рулем на улицах города.