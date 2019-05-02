"Чуть не сбил пешеходов на переходе". В Саласпилсе раскатались пьяные за рулем

В среду, 1 мая, жители Саласпилса порядком понервничали, заметив на центральных улицах города пьяного водителя за рулем Audi A4, сообщили в Degpunktā.
Обеспокоенные очевидцы обратились в полицию, однако, к моменту прибытия стражей порядка водитель уже успел врезаться.
Он въехал в ограждение гаражного кооператива, в результате чего пострадал автомобиль, оставленный там.
Начав беседу с водителем, стало очевидно, что он пьян. Мужчина пояснил, что пробовал отогнать машину в гараж.
Однако, очевидцы поделились, что он чуть не сбил пешеходов на переходе.
Как отметили местные полицейские, за последние дни это не единственный пьяный за рулем на улицах города.
Во второй половине дня во вторник основательный погром устроил и другой водитель за рулем BMW X5, въехавший в стену частного дома.