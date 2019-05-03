"Арсенал" и "Челси" всё ближе к выходу в финал Лиги Европы

Арсенал - Валенсия 3:1

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте благодаря Муктару Диакаби, который завершил розыгрыш углового. Семь минут спустя Александр Ляказетт вернул ничейный счёт на табло, а ещё восемь минут спустя француз оформил дубль.

В последний раз "Валенсия" обыгрывала "Арсенал" в далёком сезоне-2002/03, поэтому на второй тайм испанцы вышли максимально заряженными. Заряда, правда, "Валенсии" хватило всего на несколько минут. Затем хозяева вновь перехватили инициативу.

Не помогли гостям ни замены, ни удача, которая явно была на стороне лондонцев. Под занавес встречи ситуацию для испанцев усугубил Пьер-Эмерик Обамеянг, который забил третий гол и, похоже, гарантировал "Арсеналу" выход в финал Лиги Европы.

Айнтрахт - Челси 1:1

"Челси" начал с активных атак по правому флангу, но уже к 10-й минуте "Айнтрахт" перехватил инициативу и начал активно атаковать. На 23-й минуте это принесло свои плоды - идеальный новес от Костича и не менее идеальный удар головой от Луки Йовича.

После пропущенного мяча англичане всё-таки вернули себе владение мячом и провели ряд опасных атак, одна из которых завершилась голом - Виллиан подал угловой, а Педро оказался первым у мяча после скидки Лофтуса-Чика. На перерыв команды отправились при ничейном счёте.

💪 Педро Родригес забил в двух подряд еврокубковых матчах впервые с сентября 2⃣0⃣1⃣1⃣ года#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/FMorbn40MA — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 2, 2019

На 55-й минуте Давид Луиз проверил на прочность перекладину ворот "Айнтрахта", а на 76-й минуте бразилец ударил головой в дальний угол ворот, но вратарь продемонстрировал потрясающую реакцию.