"Арсенал" и "Челси" всё ближе к выходу в финал Лиги Европы

В четверг, 2 мая, состоялись первые полуфинальные матчи Лиги Европы, в которых оба английских клуба не проиграли.
Арсенал - Валенсия 3:1
Счёт в матче был открыт на 11-й минуте благодаря Муктару Диакаби, который завершил розыгрыш углового. Семь минут спустя Александр Ляказетт вернул ничейный счёт на табло, а ещё восемь минут спустя француз оформил дубль.
В последний раз "Валенсия" обыгрывала "Арсенал" в далёком сезоне-2002/03, поэтому на второй тайм испанцы вышли максимально заряженными. Заряда, правда, "Валенсии" хватило всего на несколько минут. Затем хозяева вновь перехватили инициативу.
🔴 Обамеянг + Ляказетт = ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️👟👟👟👟#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/qhFPfDPTBC— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 2, 2019
Не помогли гостям ни замены, ни удача, которая явно была на стороне лондонцев. Под занавес встречи ситуацию для испанцев усугубил Пьер-Эмерик Обамеянг, который забил третий гол и, похоже, гарантировал "Арсеналу" выход в финал Лиги Европы.
Айнтрахт - Челси 1:1
"Челси" начал с активных атак по правому флангу, но уже к 10-й минуте "Айнтрахт" перехватил инициативу и начал активно атаковать. На 23-й минуте это принесло свои плоды - идеальный новес от Костича и не менее идеальный удар головой от Луки Йовича.
После пропущенного мяча англичане всё-таки вернули себе владение мячом и провели ряд опасных атак, одна из которых завершилась голом - Виллиан подал угловой, а Педро оказался первым у мяча после скидки Лофтуса-Чика. На перерыв команды отправились при ничейном счёте.
💪 Педро Родригес забил в двух подряд еврокубковых матчах впервые с сентября 2⃣0⃣1⃣1⃣ года#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/FMorbn40MA— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 2, 2019
На 55-й минуте Давид Луиз проверил на прочность перекладину ворот "Айнтрахта", а на 76-й минуте бразилец ударил головой в дальний угол ворот, но вратарь продемонстрировал потрясающую реакцию.
В концовке встречи активизировались футболисты "Айнтрахта", а "Челси" всем своим видом и дейтсвиями на поле демонстрировали, что их устраивает ничья. Ещё бы, гол на выезде - это очень хороший результат перед ответной встречей, которая состоится 9 мая.