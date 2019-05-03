Реформа самоуправлений: может ли местная власть проводить опросы жителей?

Что произошло?

29 марта Икшкилская краевая дума решила провести опрос с целью выяснить мнение жителей по поводу возможного присоединения края к административной территории другого края в результате предложенной VARAM административно-территориальной реформы. 15 апреля дума утвердила правила этого опроса.

Министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце остановил именно решение думы о правилах опроса, а не сам опрос, TVNET выяснил в Икшилской краевой думе.

Это подтвердили и министерстве.

"Если ни один нормативный документ не устанавливает, как можно проводить опрос, и какие должны быть его основные линии, это означает, что то, что не разрешено, и не запрещено.

Сейчас ни один нормативный документ не запрещает нам это делать. Таким образом, это больше интерпретация другой стороны", - утверждает заместитель председателя думы Чеслав Батня.

С этим утверждением не согласен директор муниципального департамента VARAM Айвар Мичулс. Согласно его словам, принцип "все, что не запрещено, разрешено" относится только к частным лицам, а не к самоуправлениям как к публичным учреждениям. Однако главная претензия министерства связана не с выражением мнения жителей, а с формой, в которой это выражение выясняется.

"Если у людей анонимно, где-нибудь на улице спрашивают, "за" он или "против" чего-то, он отлично понимает, что это просто опрос. Если человек получает бюллетень, делает отметку, бросает в избирательную урну, у неэксперта может сложиться впечатление, что он участвует в принятии решения, а это не так", - пояснил TVNET Мичулс.

Стоит отметить, что участвовать в опросе можно не только электронно, но и лично. "Лично принять участие в опросе можно с 9 по 11 мая, ежедневно несколько часов будут открыты участки для голосования как и во время выборов", - говорится на сайте Икшкилской краевой думы.

Айвар Мичулс также пояснил, что решение о проведении опроса министр не отменил, так как у него есть право отменять только нормативные акты. Так как решение о проведении опроса не является нормативным актом, министр остановить его не мог.

Законны ли опросы самоуправлений?

Эксперт по административным делам, доцент юридического факультета ЛУ Эдвин Дановскис подтверждает: Министр окружающей среды и регионального развития уполномочен отменять только нормативные акты. Эти права не относятся к простым решениям думы, в том числе и к решениям о проведении опроса жителей.

"Министр уполномочен останавливать изданные думой нормативные акты. Если дума просто приняла решение провести опрос, установка проведения этого опроса не является нормативным актом, который министр может отменить.

Министр уполномочен отменять только и единственно изданные думой соответствующие правила, а также внутренние, нормативные акты, но не индивидуальные решения", - отметил Дановскис.

Кроме того, у самоуправлений есть обязанность узнавать мнение жителей по важным для общества вопросам, в том числе и по административно-территориальной реформе.

"У самоуправлений без сомнения есть право проводить такие консультативные опросы. Особенно в данном случае. Это в рамках автономной компетенции самоуправлений. Думе очень важно это мнение жителей знать, чтобы дальше выражать мнение самоуправления в переговорах с министерством о реформе", - признал TVNET эксперт по административному прав.

Что будет дальше?

Несмотря на позицию VARAM, Икшкилская краевая дума все-таки проведет опрос жителей по поводу административно-территориальной реформы.

Кроме того, 9 мая дума соберется на внеочередное заседание. Как указал TVNET Чеслав Батня, депутаты будут голосовать, оспаривать ли решение VARAM по поводу отмены правила проведения опроса. Если большинство депутатов проголосует "за", самоуправление обещает обратиться в Конституционный суд.

В свою очередь, министерство планирует обратиться в Генпрокуратуру.