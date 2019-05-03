Пожарным прошлось тушить гнездо аиста

Кроме того, пожарные отправлялись на вызовы тушить мусор, почву леса, торф, шпалы, электрическую инсталляцию, бытовые вещи, канализационную шахту и трубу.

Также горели три автомобиля, сарай с сеном и навозом, нежилое здание, а также хлев и баню.

В целом сутки для пожарных прошли спокойно. Под влиянием погоды число пожаров значительно сократилось, в том числе не было зафиксировано пожаров прошлогодней травы.