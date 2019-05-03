Пожарным прошлось тушить гнездо аиста

В четверг пожарным пришлось тушить горящий электрический столб и гнездо аиста, сообщает агентство LETA.
Кроме того, пожарные отправлялись на вызовы тушить мусор, почву леса, торф, шпалы, электрическую инсталляцию, бытовые вещи, канализационную шахту и трубу.
Также горели три автомобиля, сарай с сеном и навозом, нежилое здание, а также хлев и баню.
В целом сутки для пожарных прошли спокойно. Под влиянием погоды число пожаров значительно сократилось, в том числе не было зафиксировано пожаров прошлогодней травы.
Всего в четверг Пожарно-спасательная служба получила 38 вызовов, 17 из которых были связаны с тушением пожаров, 16 - со спасательными работами, а пять вызовов оказались ложными.