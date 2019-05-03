В Латвии сокращается число налогоплательщиков-юридических лиц

В Латвии на 1 мая 2019 года было зарегистрировано 197 565 налогоплательщиков-юридических лиц - на 7,9% меньше, чем на 1 мая 2018 года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).
По сравнению с данными на 1 апреля 2019 года число налогоплательщиков-юридических лиц уменьшилось на 0,2%.
Больше всего налогоплательщиков-юридических лиц на 1 мая 2019 года зарегистрировано в Рижском центре обслуживания клиентов СГД - 112 615, меньше всего в Краславском - 1019.
На 1 мая 2018 года в Латвии было зарегистрировано 214 611 налогоплательщиков-юридических лиц.