Пт, 3.05.2019
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В Латвии сокращается число налогоплательщиков-юридических лиц

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Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Латвии на 1 мая 2019 года было зарегистрировано 197 565 налогоплательщиков-юридических лиц - на 7,9% меньше, чем на 1 мая 2018 года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).

По сравнению с данными на 1 апреля 2019 года число налогоплательщиков-юридических лиц уменьшилось на 0,2%.

Больше всего налогоплательщиков-юридических лиц на 1 мая 2019 года зарегистрировано в Рижском центре обслуживания клиентов СГД - 112 615, меньше всего в Краславском - 1019.

На 1 мая 2018 года в Латвии было зарегистрировано 214 611 налогоплательщиков-юридических лиц.

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