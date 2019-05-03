Диетическая кола: Какова её роль в борьбе с ожирением?

Ученые изучили рацион более семи тысяч детей из США. Как оказалось, распитие диетической колы побуждает аппетит у ребят, а те, в свою очередь, пытаются дефицит калорий из других источников. Чаще всего, добавляя больше сахара в другие продукты.

Согласно подсчётам экспертов, распитие напитков с содержанием сахара приводило к тому, что дети в день получали на 312 килокалорий больше. Средний показатель для тех, кто потреблял подобные напитки, показатель был выше — 450 килокалорий.

"Люди, пьющие напитки без сахара, могут впоследствии чувствовать себя более голодными, и это побуждает их есть или пить больше", — отмечает газета.

Ученые сообщили, что только ребята, пившие чистую воду, в итоге потребляли меньше калорий.

Ценность исследования ученые обосновали статистикой. Согласно ей в западных странах внушительная часть детей имеет лишний вес, а в США почти треть детей страдает ожирением. Избыточный вес в детстве имеет большую вероятность того, что лишний вес сохранится и в старшем возрасте. В результате это может грозить более высоким риском развития таких болезней как диабет, болезни сердца или рак.