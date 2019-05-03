Диетическая кола: Какова её роль в борьбе с ожирением?

Британские исследователи обнаружили, что дети, которые пьют диетическую колу, в среднем в день поглощают больше калорий, чем их сверстники, пьющие обычную колу, где содержание сахара меньше. Получается, было опровергнуто предположение, что употребление диетических напитков может помочь сбросить вес. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Ученые изучили рацион более семи тысяч детей из США. Как оказалось, распитие диетической колы побуждает аппетит у ребят, а те, в свою очередь, пытаются дефицит калорий из других источников. Чаще всего, добавляя больше сахара в другие продукты.
Согласно подсчётам экспертов, распитие напитков с содержанием сахара приводило к тому, что дети в день получали на 312 килокалорий больше. Средний показатель для тех, кто потреблял подобные напитки, показатель был выше — 450 килокалорий.
"Люди, пьющие напитки без сахара, могут впоследствии чувствовать себя более голодными, и это побуждает их есть или пить больше", — отмечает газета.
Ученые сообщили, что только ребята, пившие чистую воду, в итоге потребляли меньше калорий.
Ценность исследования ученые обосновали статистикой. Согласно ей в западных странах внушительная часть детей имеет лишний вес, а в США почти треть детей страдает ожирением. Избыточный вес в детстве имеет большую вероятность того, что лишний вес сохранится и в старшем возрасте. В результате это может грозить более высоким риском развития таких болезней как диабет, болезни сердца или рак.
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