Финская грация: Ребекка могла бы стать топ-моделью, но выбрала художественную гимнастику
Ребекка родилась в 2000 году в Хельсинки. Девушка уже несколько лет выступает за национальную сборную Финляндии и приняла участие в нескольких чемпионатах мира и Европы, но как правило занимала место ближе к третьему десятку.
На одном из таких турниров на девушку обратили внимание представители СМИ, которые сразу же включили её в списки самых красивых гимнасток планеты. Глядя на её фотографии, такое решение не должно вызывать вопросов.