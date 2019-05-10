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  • Финская грация: Ребекка могла бы стать топ-моделью, но выбрала художественную гимнастику

Финская грация: Ребекка могла бы стать топ-моделью, но выбрала художественную гимнастику
Instagram недели

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Ребекка Гергало

ФОТО: instagram.com/rebeccagergalo

Ребекка родилась в 2000 году в Хельсинки. Девушка уже несколько лет выступает за национальную сборную Финляндии и приняла участие в нескольких чемпионатах мира и Европы, но как правило занимала место ближе к третьему десятку.

На одном из таких турниров на девушку обратили внимание представители СМИ, которые сразу же включили её в списки самых красивых гимнасток планеты. Глядя на её фотографии, такое решение не должно вызывать вопросов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A smile is the best makeup any girl can wear. - Marilyn Monroe

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☀️🌊

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Never look back

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You are powerful, beautiful, brilliant and brave💋

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🦈🦈🦈

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🤓 #esportcenter #ovofi #parhaassaseurassa

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Life is ART, live yours in color❤️

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🌺🌺

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Oh god i’m already 18!💥👀💆🏽‍♀️💕🤓

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Life is a party, dress like it -Audrey Hepburn

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Paradise🌴

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All I need is some beach therapy☀️🌴

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New week. New goals 😈

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