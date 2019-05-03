В одной из квартир Таллинна на веб-камеры снимают порнографию: полиция в курсе, но не вмешивается

Речь идет о российском интернет-сервисе SpyGasm, согласно описанию которого, за определенную плату любой желающий может наблюдать за сексуальной жизнью реальных людей с помощью установленных в квартире веб-камер. В Таллинне для проведения данных съемок была выбрана оборудованная джакузи четырехкомнатная квартира в офисном здании Fahle на Тартуском шоссе.

На сайте квартире присвоен номер 11. Трансляции запустили восемь дней назад. Всего перед камерами в обнаженном виде появлялись пять человек. Согласно данным анкеты, самой младшей девушке 18 лет. Также обитателями квартиры являются 19-летний молодой человек, скрывающийся под именем Тревис, 19-летняя Келли и еще двое молодых людей.

Согласно поступившим в Postimees сообщениям, молодые люди, вероятно, приехали с Украины.

Очевидно, молодые люди стали предлагать данную услуги при чьем-то посредничестве. В интернете можно найти старое объявление о сдаче данной квартиры в наем, где за нее просили 1499 евро в месяц. Интересно, что из-за геоблокировки жители Эстонии не имеют доступа к установленным в этой квартире камерам.

Поскольку могла иметь место торговля людьми, Postimees обратился в полицию с просьбой проверить законность данной услуги. Из ответа стражей правопорядка следует, что подобный порно-бизнес имеет право на существование.

"Это развлечение для взрослых — сеть, где секс транслируется в прямом эфире. Подобная деятельность не запрещена и не находится на грани закона", - признал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

В то же время полиция проверила всех причастных лиц.

"Наши сотрудники пообщались с представителями предлагающей данные услуги фирмы. Также были проведены проверки в этих домах, чтобы убедиться, что никого на заставляют заниматься этой деятельностью", - заявил пресс-секретарь.