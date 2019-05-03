Пт, 3.05.2019
Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно – это государственная граница. 2295 километров и 400 метров "общего". Владимир Зеленский

В "Шереметьево" грузовик протаранил самолет

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Reuters/ScanPix

На территории аэропорта "Шереметьево" в Москве грузовик врезался в стоящий самолет, сообщает "Интерфакс".

Грузовик служебной техники аэропорта врезался в стоящий на парковке для самолетов аппарат, принадлежащий компании Nordwind Airlines.

Людей в самолете не было.

В результате столкновения значительные разрушения получил как грузовик, так и самолет.

Пострадал и водитель грузовику.

Согласно предварительной информации, водителю во время поездки стало плохо, в результате чего он потреял контроль над транспортным средством.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ