В "Шереметьево" грузовик протаранил самолет

На территории аэропорта "Шереметьево" в Москве грузовик врезался в стоящий самолет, сообщает "Интерфакс".
Грузовик служебной техники аэропорта врезался в стоящий на парковке для самолетов аппарат, принадлежащий компании Nordwind Airlines.
Людей в самолете не было.
В результате столкновения значительные разрушения получил как грузовик, так и самолет.
Пострадал и водитель грузовику.
Согласно предварительной информации, водителю во время поездки стало плохо, в результате чего он потреял контроль над транспортным средством.