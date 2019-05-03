В "Шереметьево" грузовик протаранил самолет

Грузовик служебной техники аэропорта врезался в стоящий на парковке для самолетов аппарат, принадлежащий компании Nordwind Airlines.

Людей в самолете не было.

В результате столкновения значительные разрушения получил как грузовик, так и самолет.

Пострадал и водитель грузовику.