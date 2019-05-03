В Латвии выросло число прошедших первичную регистрацию машин

Первичную регистрацию в Латвии за первые четыре месяца 2019 года прошли 21 569 легковых автомашин - на 7,8% больше, чем за тот же период 2018 года, свидетельствуют данные Дирекции безопасности дорожного движения.
За четыре месяца этого года зарегистрированы также 3121 грузовая автомашина (+4,6%), 112 автобусов (-4,3%), 1352 мотоцикла и трицикла (+49,1%), 455 мопедов (+5,3%), 84 квадроцикла (+25,4%), 2523 прицепа и полуприцепа (+13,4%).
Таким образом, за первые четыре месяца 2019 года в Латвии зарегистрировано 29 216 транспортных средств - на 9,3% больше, чем за тот же период 2018 года.
В 2018 году первичную регистрацию в Латвии прошли 90,044 тыс. транспортных средств - на 1,1% больше, чем в 2017 году, в том числе 67,656 тыс. легковых автомашин.