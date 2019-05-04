"Меня никуда не взяли": Звезда "Ранеток" и "Сталинграда" о карьере в США

Студилина призналась Регине, что ей нравится больше играть русскую девушку в Америке. Тем более, что у нее был опыт съемок в картине Fright Fest. Там ее героиню звали Татьяна.

"У меня были очень интересные отношения с Америкой. Я долго хотела попасть... Ходила на какие-то кастинги, училась в школе Страсберга, и ничего не получалось... ", - рассказала Янина.

Актриса подробно рассказала, как система подбора актером работает в США.

"В Америке как работает система. Ты отправляешь фотографии, и если ты подходишь, то тебе отправляют запрос на пробы", - пояснила она.

Она объяснила, что отправила десятки "самопроб".

"Это когда тебе присылают текст, ты записываешь пробы и отправляешь. Если ты нравишься, то тебя вызывают лично", - добавила актриса.

Она призналась, что не так много работала в Америка, чтобы могла сравнить, где работать лучше. Но у нее есть опыт работы в одном "ужастике", где была проблема с американской визой.

"Очень непросто получить рабочую американскую визу... Самая главная проблема - это получить визу, а визу ты не можешь получить, пока у тебя нет опыта. Но ты не можешь сниматься без рабочей визы. Получаешься в тупике..."

Она объяснила, что сначала надо, чтобы был язык, потом надо пойти учиться и необходимо найти менеджера или агента.

Янина Студилина ФОТО: скриншот видео

"Есть такой сайт actorsaccess.com. На этом сайте без агента можно просматривать все кастинги без агента и профсоюза. Пока ты нигде не снималась, ты не состоишь в профсоюзе. Ты видишь эти кастинги.

Ты можешь сама посылать запрос... Я это делала, но ни разу меня никуда не взяли... Но это делают многие и у многих это работает",

Она объяснила, что свою маленькую роль в американском кино она получила благодаря учебе в школе Ли Страсберга, где делала совместный номер с мальчиком, чей фильм потом был номинирован на "Оскар".

"Он сходил со своим менеджером на мой фильм "Сталинград"... Менеджер посмотрел и сказал: "Ой, а ты ее знаешь? Дай мне ее контакт. Она мне понравилась""

кадр из фильма Ф.Бондарчука "Сталинград"Янина Студилина ФОТО: скриншот видео

В тот момент "Сталинград" был в лонглисте "Оскара", поэтому девушка смогла познакомиться с этим менеджером.

"Интересно совпало, что съемки в Америке были, когда я была беременна, но я этого не знала. Но пока мне делали визу, мне пришел отказ по визе. Фильм снимали без меня...

Потом продюсеры вписали меня только в тот блок, который происходит в Мексике... А в Америке не было моего персонажа.

Продюсеры предупредили актрису о комарах Зика, которые есть в Мексике. Поэтому ей надо было быть уверенной, что она не беременна.



"Я сделала текст и он был отрицательным. Я полетела, отснялась. Прилете муж на выходные. Я хорошо отдыхала, вино. ...

Я была вся в укусах. Такое количество укусов на мне не было никогда. мы приехали и через четыре или шесть недель меня начало тошнить... Десять недель я ожидала ответа по Зику, так как я не знала здорова ли я. Это было страшно", - вспомнила девушка.