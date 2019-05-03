Министр Пуце взялся за Рижский центральный рынок

Он указал, что это делается для того, чтобы продолжать следить за происходящим на муниципальных предприятиях.

На вопрос, в чем именно у министерства есть сомнения по поводу Центрального рынка, Пуце указал, что заданные министерством вопросы различны. К примеру, дума планирует реализовать объемный проект Евросоюза, который предусматривает восстановление канала, в том числе, и реконструкцию территории Центрального рынка.

У министерства есть сомнения по поводу рисков вложений, поэтому была запрошена вся финансовая информация предприятия, так как обязательства после реализации проекта возьмет на себя рынок, пояснил министр.

Кроме того, министерство получает письма жителей, в которых они обращают внимание на некоторые проходящие на Центральном рынке процессы, отметил Пуце.