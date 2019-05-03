Пуце назвал главные достижения за первые 100 дней работы

Одним из важнейших дел, выполненных за первые 100 дней работы нового правительства, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце считает усиление механизмов надзора за местными самоуправлениями.
Отчитываясь за первые три месяца работы, Пуце отметил, что за столь короткий срок значительно повышено внимание на надзор за работой самоуправлений, в результате чего в самоуправлениях выявлен и устранен ряд правонарушений.
Более чем у 30 самоуправлений были запрошены различные разъяснения и установлено, что самоуправления подолгу не выполняли судебные постановления и требования территориальных правил, сказал Пуце.
Министерство охраны среды и регионального развития подготовило для самоуправлений рекомендации по улучшению управления обществами капитала и правильной интерпретации нормативных актов, договорилось с Госконтролем о дальнейшем сотрудничестве в надзоре за самоуправлениями.
Важным достижением Пуце назвал также доведение административно-территориальной реформы "от идеи до единогласного решения в Сейме".