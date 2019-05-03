Пуце назвал главные достижения за первые 100 дней работы

Отчитываясь за первые три месяца работы, Пуце отметил, что за столь короткий срок значительно повышено внимание на надзор за работой самоуправлений, в результате чего в самоуправлениях выявлен и устранен ряд правонарушений.

Более чем у 30 самоуправлений были запрошены различные разъяснения и установлено, что самоуправления подолгу не выполняли судебные постановления и требования территориальных правил, сказал Пуце.

Министерство охраны среды и регионального развития подготовило для самоуправлений рекомендации по улучшению управления обществами капитала и правильной интерпретации нормативных актов, договорилось с Госконтролем о дальнейшем сотрудничестве в надзоре за самоуправлениями.