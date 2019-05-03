Пт, 3.05.2019
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В детской больнице создано особое "тихое" помещение для родителей и персонала

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ФОТО: EPA/Scanpix

В Детской клинической университетской больнице создано "Помещение для тишины", в котором родители и персонал могут побыть в тишине, набраться сил, а также получить поддержку независимо от религиозной принадлежности, сообщает агентство LETA.

Как указала представитель больницы Аустра Страуме, "Помещение для тишины" очень ждали, идею долго вынашивали и наконец реализовали. Это места для отдыха и тихой молитвы, которое одновременно будет выполнять и функцию традиционной больничной капеллы.

Страуме отметила, что она предусмотрена, чтобы дать возможность пациентам, родителям пациентов, гостям и всем работникам независимо от религиозной принадлежности и конфессии отдохнуть, поразмышлять, помедитировать или просто подумать.

Открытие "Помещения для тишины" состоится 8 мая в 11 часов.

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