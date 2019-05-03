Французское СМИ опубликует целующихся мужчин-ватерполистов на обложке

"У спорта есть возможность показывать примеры, которые открывают двери и закрывают рты. И пример должен быть подан сверху. Ни один футболист, все еще играющий в ведущих чемпионатах, не осмелится говорить о своей гомосексуальности", - говорится на сайте издания.