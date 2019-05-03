Французское СМИ опубликует целующихся мужчин-ватерполистов на обложке

Французский спортивный журнал L’Equipe анонсировал новый номер, который будет посвящен проблемам гомофобии в спорте.
На обложке журнала будут изображены два целующихся мужчины-ватерполиста. Выпуск специального номера поступит в продажу 4 мая.
"У спорта есть возможность показывать примеры, которые открывают двери и закрывают рты. И пример должен быть подан сверху. Ни один футболист, все еще играющий в ведущих чемпионатах, не осмелится говорить о своей гомосексуальности", - говорится на сайте издания.
Издание также указывает, что кадр, который будет иозбражён на обложке журнала, взят из фильма "Блестящие креветки".
"Режиссер фильма Седрик Ле Галло. Его поцелуй показан на этом снимке. Благодаря красивой фотографии, мы можем попытаться сказать, что этот жест любви не должен шокировать и что гомофобия является уголовным преступлением на улице, как и на спортивных площадках", - отметили в издании.
Le sport face à l'homophobie en une et tout au cœur d'un numéro spécial du magazine L'Équipe ce samedi https://t.co/AuxExFQnuc pic.twitter.com/vYL0mr99yO— le magazine L'ÉQUIPE (@lemaglequipe) 2 мая 2019 г.