Семья Алсу прервала молчание и высказалась о победе Микеллы

Жена брата певицы Алсу, Зарина Сафина высказалась о победе Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети". Звездная родственница подчеркнула, что "бесчеловечно осуждать и травить ребенка" только за то, "что ее мама известная певица". Об этом она высказалась на своей Instagram-странице.
Зарина пояснила, что знает Микеллу, как очень талантливую и трудолюбивую девочку, которая много времени уделяет музыке.
"Знаю ее как яркую, трудолюбивую, жизнерадостную, креативную и харизматичную девочку, которой выпал шанс участвовать в популярной программе и заявить о своём творческом таланте. У этого ребёнка музыка в крови, она везде и всегда поёт. У неё просто потрясающий голос", - написала Сафина.
Она подчеркнула, что не может понять как люди могут проявлять такую жестокость, которая сейчас обрушилась на голову ребенка.
"Люди, очень бесчеловечно осуждать и травить победу десятилетнего ребёнка, только потому, что её мама известная певица. Успокойтесь, ведь каждый из нас родитель или будущий родитель.
Подумайте, какого было бы нашему ребёнку, когда его все вокруг травят. Мы должны показывать достойный пример нашему продолжению, а не осуждать ребёнка за его победу", - подытожила Зарина.
В заключении, тетя поздравила Микеллу с прошедшим днем рождения.
Напомним, 29 апреля Микелле Абрамовой исполнилось 11 лет. Впервые певица Алсу ничего не написала в Instagram про это праздничное событие.
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Хотела бы прокомментировать выпады в адрес победителя Шоу Голос Микеллы; конечно же я очень люблю Микеллу, знаю ее как яркую , трудолюбивую, жизнерадостную, креативную и харизматичную девочку, которой выпал шанс участвовать в популярной программе и заявить о своём творческом таланте. У этого ребёнка Музыка в крови, она везде и всегда поёт. У неё просто потрясающий голос. Люди, очень бесчеловечно осуждать и травить победу десятилетнего ребёнка, только потому что её мама известная певица. Успокойтесь, ведь каждый из нас родитель или будущий родитель и подумайте какого было бы нашему ребёнку, когда его все вокруг травят. Мы должны показывать достойный пример нашему продолжению, а не осуждать ребёнка за его победу. Мики, поздравляю тебя с днём рождения! Я желаю тебе ещё больше побед ❤️#мойголосзамикеллу @mikellaabramova