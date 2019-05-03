Пт, 3.05.2019
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Опубликуют переписку спецслужб ЛССР с компартией и Советом министров

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Экспозиция в "Угловом доме"

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Латвийский национальный архив готовит к публикации также документы переписки спецслужб Латвийской ССР с Центральным комитетом Латвийской компартии (ЦК ЛКП) и Советом министров Латвийской ССР, сообщила агентству LETA директор архива Мара Спруджа.

Среди этих документов - различные сообщения о важнейших событиях в СССР, принятых в послевоенное время решениях, борьбе с "бандитизмом" или национальными партизанами и разными проявлениями "антисоветчины".

Также готовятся к публикации документы о руководителях этих органов и учреждений, должностных лицах связанных с ними органов госбезопасности СССР - номенклатурные дела ЦК ЛКП с анкетами, автобиографиями, характеристиками должностных лиц и распоряжениями об их назначении или смещении с должностей.

Планируется постепенно опубликовать также дела 18 командиров уездных истребительных батальонов и касающиеся их приказы, документы о связях латвийских и зарубежных обществ дружбы и культуры с соотечественниками за границей, документы Латвийского комитета по защите мира, Комитета молодежных организаций ЛССР и Рижского объединения Госкомитета СССР по иностранному туризму.

В течение ближайших двух лет планируется продолжать оцифровку и подготовку к публикации в интернете остальных связанных с деятельностью КГБ документов, которые составляют в общей сложности 1 млн страниц и хранятся в архиве. Сейчас с этими документами можно ознакомиться в читальнях Латвийского национального архива.

Как сообщалось, 20 декабря 2018 года часть документов КГБ была опубликована на интернет-сайте kgb.arhivi.lv.

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