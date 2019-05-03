В России отец зарезал 8-месячную дочь и пытался покончить с собой

"Ночью 2 мая подозреваемый в селе Бешпагире после ссоры с супругой несколько раз ударил ножом в шею свою 8-месячную дочь. Ребёнок скончался на месте. После этого мужчина пытался покончить жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.