Пт, 3.05.2019
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В России отец зарезал 8-месячную дочь и пытался покончить с собой

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ФОТО: Flickr

​В России, в Ставропольском крае, местный житель подозревается в убийстве малолетней дочери, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Следственный комитет. 

"Ночью 2 мая подозреваемый в селе Бешпагире после ссоры с супругой несколько раз ударил ножом в шею свою 8-месячную дочь. Ребёнок скончался на месте. После этого мужчина пытался покончить жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 43-летний мужчина был задержан и госпитализирован в больницу.

Возбуждено уголовное дело по 105-й статье Уголовного Кодекса РФ (убийство малолетнего). Мужчине грозит вплоть до пожизненного заключения.

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