Пт, 3.05.2019
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Гражданка Китая хотела сделать фото и утонула в Неве

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ФОТО: Flickr

Печальный случай произошел утром в пятницу, 3 мая, на берегу Невы в Санкт-Петербурге. Гражданка Китая поскользнулась во время фотосессии, упала в реку и утонула, сообщает РИА "Новости".

Инцидент произошел в центре города в пятницу около 10:30.

Женщину пытался спасти ее соотечественник, бросившийся за ней в воду, однако его попытки не увенчались успехом.

Отмечается, что в результате ему самому потребовалась помощь спасателей, мужчину госпитализировали.

Сотрудники МЧС России провели на месте ЧП водолазные работы - спустя почти три часа тело гражданки Китая было обнаружено и передано правоохранительным органам.

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