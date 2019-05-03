Гражданка Китая хотела сделать фото и утонула в Неве

Инцидент произошел в центре города в пятницу около 10:30.

Женщину пытался спасти ее соотечественник, бросившийся за ней в воду, однако его попытки не увенчались успехом.

Отмечается, что в результате ему самому потребовалась помощь спасателей, мужчину госпитализировали.