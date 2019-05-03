Гражданка Китая хотела сделать фото и утонула в Неве

Печальный случай произошел утром в пятницу, 3 мая, на берегу Невы в Санкт-Петербурге. Гражданка Китая поскользнулась во время фотосессии, упала в реку и утонула, сообщает РИА "Новости".
Инцидент произошел в центре города в пятницу около 10:30.
Женщину пытался спасти ее соотечественник, бросившийся за ней в воду, однако его попытки не увенчались успехом.
Отмечается, что в результате ему самому потребовалась помощь спасателей, мужчину госпитализировали.
Сотрудники МЧС России провели на месте ЧП водолазные работы - спустя почти три часа тело гражданки Китая было обнаружено и передано правоохранительным органам.