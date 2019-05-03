Более половины семейных врачей не в силах выполнить все критерии качества

Более половины семейных врачей не в силах выполнить все определенные для них критерии качества работы, констатировано в ежегодной оценке, проведенной Национальной службой здравоохранения, в пятницу, 3 мая, сообщили LNT Ziņas.
Оценив работу 1248 врачей, Служба пришла к выводу, что более половины из восьми критериев в 2018 году выполнили лишь 40% семейных врачей.
А выполнить все восемь критериев оценки деятельности смогли лишь 52 семейных врача.
Хотя это в два раза больше, чем годом ранее, так как число критериев уменьшилось и они были смягчены, отмечается в сюжете.
Стоит подчеркнуть, что выполнение некоторых критериев зависит и от участия пациентов. Например, семейный врач хотя бы раз в год должен осмотреть 65% своих пациентов, но молодые люди, если у них нет жалоб, не приходят на осмотр.