Пт, 3.05.2019
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В квартире обнаружили труп мучжины, пролежавший там неопределенное время

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Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone/LETA

Жители улицы Гауяс в Адажи, заподозрив, что в соседской квартире произошло что-то неладное, в четверг, 2 мая, обратились в полицию, рассказали в Degpunktā. 

Как выяснилось, жильцы дома уже некоторое время избегали находиться на четвертом этаже, так как невыносимый запах сделал это практически невозможным.

Там проживал старик, и соседям приходилось мириться с его весьма негигиеничным образом жизни. Однако, когда смрад усилился, жильцы заподозрили неладное. 

Оказалось, что 70-летний сосед умер уже некоторое время назад, но ни социальный работник, ни члены семьи не могли попасть в квартиру. 

После жалоб соседей на чрезмерно невыносимый запах, квартиру вскрыли пожарные, которые констатировали смерть старика. Соседи не были удивлены.

Как долго пролежал труп мужчины, выяснит экспертиза. 

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