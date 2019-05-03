В квартире обнаружили труп мучжины, пролежавший там неопределенное время

Как выяснилось, жильцы дома уже некоторое время избегали находиться на четвертом этаже, так как невыносимый запах сделал это практически невозможным.

Там проживал старик, и соседям приходилось мириться с его весьма негигиеничным образом жизни. Однако, когда смрад усилился, жильцы заподозрили неладное.

Оказалось, что 70-летний сосед умер уже некоторое время назад, но ни социальный работник, ни члены семьи не могли попасть в квартиру.

После жалоб соседей на чрезмерно невыносимый запах, квартиру вскрыли пожарные, которые констатировали смерть старика. Соседи не были удивлены.