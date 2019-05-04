Латвийские хоккеисты крупно проиграли в Швейцарии

В начале матча преимуществом владели швейцарцы, которые несколько раз заставили вступить в игру вратаря латвийской сборной Кристерса Гудлевскиса. Несмотря на прессинг хозяев счёт в матче открыли наши хоккеисты - на 9-й минуте встречи отличился Микс Индрашис.

После этого у обеих команд было ещё несколько неплохих моментов забить, но на перерыв хоккеисты отправились при счёте 1:0 в пользу сборной Латвии.

Во втором периоде преимущество сборной Швейцарии было уже более выраженным, но снова выручал Гудлевскис. Правда, на 33-й минуте хозяевам всё-таки удалось сравнять благодаря голу Грегори Гофмана. Четыре минуты спустя швейцарцам удалось выйти вперёд. Автором гола стал Ноа Род.

В заключительном периоде швейцарцы ещё дважды сумели поразить наши ворота благодаря точным ударам. Основное время закончилось со счётом 4:1 в пользу хозяев, но после этого команды решили провести овертайм в формате 3 на 3. В дополнительное время голов не последовало.

После этого было решено провести послематчевую серию буллитов, в которой сборная Латвии одержала победу - 2:0. Точными бросками отметились Эмилс Гегерис и Томс Андерсонс.

В субботу, 4 мая, состоится вторая игра сборных Швейцарии и Латвии. Эта встреча станет заключительной перед чемпионатом мира по хоккею.