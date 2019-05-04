Сб, 4.05.2019
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Жена скандального музыканта Кивича показала упругую попку в купальнике
Браво, Мадара!

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ФОТО: instagram/madara.kivica

Супруга эпатажного латвийского музыканта Андриса Кивича и мама двух его дочерей Мадара уже открыла летний сезон - на своей страничке в Instagram она опубликовала фото в купальнике.

"Просим лета!" - так подписала Мадара солнечный снимок, на котором она запечатлена в красном купальнике на пирсе в Энгуре.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пикантное фото очень впечатлило пользователей соцсетей, многие из которых посчитали, что красавица-блондинка идеально вписалась бы в пляжный патруль, а также отметили ее потрясающие формы. Ну а как такое не отметить?

К слову, Мадара Кивич регулярно занимается спортом и тщательно следит за своей физической формой и фигурой.

Фотогалерея: Андрис Кивичс с женой Мадарой

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