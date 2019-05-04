Жена скандального музыканта Кивича показала упругую попку в купальнике

"Просим лета!" - так подписала Мадара солнечный снимок, на котором она запечатлена в красном купальнике на пирсе в Энгуре.

Пикантное фото очень впечатлило пользователей соцсетей, многие из которых посчитали, что красавица-блондинка идеально вписалась бы в пляжный патруль, а также отметили ее потрясающие формы. Ну а как такое не отметить?