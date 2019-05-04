День восстановления независимости Латвии: куда пойти в Риге

У памятника Свободы будет выложена цветочная композиция, состоится торжественная церемония возложения цветов, пройдет дефиле и концерт духовых оркестров латвийских учебных заведений.

На площади Свободы состоятся также два концерта: днем - концерт латвийских хоров, а вечером выступят Иева Акуратере, Анта Эньгеле, Сниедзе Праулиня, Харалд Симанис, Карлис Казакс, Горан Гора, Эдгар Шубровскис и другие известные музыканты. Вести этот концерт будет Эгон Домбровскис.

В Верманском парке пройдет праздничное мероприятие "Делай, ведь ты можешь!", где выступят детский танцевальный коллектив, несколько хоров, оркестр Земессардзе, музыкальные группы, танцевальные ансамбли, фольклорный ансамбль, участники 1-го Международного конкурса хоров "Рига поет". В парке будут открыты творческие, спортивные и познавательные мастерские.

На Ратушной площади состоится мероприятие "Народ. Честь. Костюмы" с участием фольклорных ансамблей и музыкальных коллективов. Здесь будут проводиться мастер-классы, лекции, пройдет ярмарка изделий мастеров прикладного искусства. В 13.20 начнется шествие к памятнику Свободы "Надень свой народный костюм в честь Латвии".

В парке Зиедоньдарзс запланированы соревнования по фоториентированию, выставки, дискуссии у свободного микрофона, киносеанс под открытым небом, представления театра импровизации, выступления музыкальных групп.

Праздничные концерты в течение всего дня пройдут по многих местах Риги. В большом зале Латвийского университета состоится концерт "За награду Иманта Кокарса для хора" с участием лучших хоров. Концерт состоится в рамках 1-го Международного конкурса хоров "Рига поет", в котором примет участие 31 хор из 11 стран.

В кинотеатре "Splendid Palace" пройдет традиционный марафон латвийских фильмов, в Латвийском национальном музее истории - выставка "Столетие Латвии".

4 мая проезд в рижском общественном транспорте будет бесплатным.

Напомним, в Латвии отмечается 29-я годовщина восстановления независимости Латвийской Республики.

4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного совета приняли декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики".

Председатель Верховного совета Анатолий Горбунов направил президенту СССР Михаилу Горбачеву письмо о том, что Латвия начинает переходный период к независимой республике. Такое же послание было направлено правительствам стран мира, народам СССР и демократическим организациям.